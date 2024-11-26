Спасшего людей на пожаре гражданина Кыргызстана депортируют из России 

Кыргызстанца Султана Абдумаликова, который помогал эвакуировать людей и тушить пожар в Екатеринбурге, депортируют из России. Суд признал его виновным в нарушении режима проживания, сообщает Уралинформбюро.

Абдумаликов работал таксистом в Екатеринбурге без трудового договора. Днем 18 ноября он увидел пожар в поликлинике №2 и бросился на помощь. Как пишет 24KG, он забежал в здание и, стал кричать об эвакуации, а затем помог вывести пожилых пациентов на улицу. После этого иностранец вернулся в горящее здание, поднялся на второй этаж и вышел на крышу, где вместе с сотрудником поликлиники стал тушить огонь. Когда на место прибыли пожарные, Абдумаликов потерял сознание, надышавшись дымом.

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На следующий день после пожара Абдумаликова вызвали в полицию, где сообщили, что ему грозит депортация из-за проблем с документами. Об этой истории написали местные СМИ, после чего один из полицейских пообещал Абдумаликову, что не будет его депортировать, если тот приведет в порядок документы.

Обещания силовик не сдержал — вскоре Абдумаликова задержали, а уже 21 ноября Железнодорожный районный суд принял решение о его выдворении из России. Его признали виновным в нарушении иностранным гражданином режима проживания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП).

Сейчас Абдумаликов находится в центре временного содержания иностранных граждан.