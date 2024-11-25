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Общество

Российские власти сообщили об успешных испытаниях вакцины от рака

18:47 25.11.2024

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что российские ученые сумели свести к нулю побочные действия разрабатываемой ими вакцины от рака кишечника. Введенная подопытным животным вакцина сократила размер опухоли на 75-80%, рассказала Скворцова на встрече с Владимиром Путиным.

В результате эксперимента с «самой злокачественной аденокарциномой кишечника» ученые увидели, что после введения вакцины у подопытных наблюдается замедление развития образования, сообщила глава агентства. По ее словам, «животные не умирают, они продолжают жить», а у врачей появляется возможность контролировать опухоль.

Побочные действия вакцины удалось устранить при помощи «специальных биотехнологических приемов» — каких именно, Скворцова не уточнила.

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Руководитель медико-биологического агентства рассказала, что исследования вакцины длились около трех лет. «Чтобы перепроверить все, каждый компонент отдельно и все вместе» потребуется около года, добавила Скворцова.

Путин заявил в ответ, что «это будет прорывом».

Начать применять вакцину на пациентах-людях планируется в следующем году, сказала глава агентства. По ее словам, российские ученые близки к созданию вакцины от рака кожи, меланомы, и вакцины рака мозга, глиобластомы.

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В июле директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что в России разработали вакцину от рака и доказали ее эффективность на мышах.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что речь идет о терапевтической вакцине, которую следует вводить уже заболевшим людям. Она создана на основе технологий матричной рибонуклеиновой кислоты — подобным методом создавались вакцины от COVID-19 компаний Phizer и Moderna, объяснил Гинцбург. Он уточнил, что новую вакцину можно будет использовать при любом виде рака, но индивидуально, то есть препарат необходимо разрабатывать под конкретного человека.

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