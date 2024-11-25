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Общество

Агрессивные домашние свиньи убили школьницу

13:56 25.11.2024

В Красноярском крае в деревне Ушанка 17-летнюю школьницу с множественными следами укусов нашли мертвой в загоне для свиней. Об этом сообщила региональная прокуратура. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что агрессивная свиноматка сбила девушку с ног, а затем другие свиньи «буквально разорвали ее тело». 

По версии следствия, погибшая днем 23 ноября пошла в хозяйственную постройку, чтобы покормить животных, а вечером ее тело без признаков жизни обнаружил приятель. 

В свою очередь, Baza со ссылкой на силовиков утверждает, что когда свиноматка сбила школьницу с ног, та ударилась головой и потеряла сознание. Затем, по данным телеграм-канала, на нее «накинулись другие свиньи». 

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«Смерть девочки наступила в результате кровопотери после того, как животные порвали ей бедренную артерию левой ноги», — сообщил источник телеграм-канала. 

Родители девушки в момент происшествия были в Красноярске. Когда дочь перестала отвечать на телефон, они попросили знакомого проведать ее. «Родители рассказали полицейским, что свиноматка всегда была злая и отличалась агрессией», — добавляет Baza.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Расследование поставлено на контроль прокуратуры. Тело школьницы направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти.

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