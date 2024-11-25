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Общество

Россиянок подозревают в продаже отцовства иностранцам 

12:29 25.11.2024

В Брянской области как минимум 11 женщин подозревают в продаже отцовства иностранным гражданам, что позволило бы им получить российское гражданство. Об этом сообщает местное издание «Брянск Today», а также близкий к силовикам телеграм-канал Baza

По данным последнего, отцами пятерых детей одной из подозреваемых 27-летней Маргариты К. стали четверо граждан Китая и один гражданин Таджикистана. Еще одна жительница Дятьковского района Брянской области записала в отцы своих детей двоих китайцев и одного таджикистанца. Другие женщины, как сообщается, «продали документы» на двоих или троих своих детей. 

«Бизнес был поставлен на поток в Новозыбковском районе, занимались им женщины цыганской национальности», — говорится в публикации «Брянск Today». 

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Baza также утверждает, что обнаружить схему незаконной легализации иностранцев «удалось благодаря рейду по отработке лиц цыганской народности». Телеграм-канал пишет, что силовики обратили внимание на документы одной из женщин, а после этого решили проверить бумаги ее родственниц и знакомых.

Во время опроса, как пишет Baza, женщины признались, что за оформление отцовства получали от иностранцев около 30 тысяч рублей. Телеграм-канал добавляет, что теперь всем им всем грозит уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

При этом, по данным «Брянск Today», масштаб раскрытой преступной схемы может оказаться гораздо больше. 

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