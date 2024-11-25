Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии и сталкинге

Пользовательница соцсети Х Мира с ником «Воительница» написала тред, в котором обвинила блогера Александра Штефанова в сексуализированном насилии и сталкинге. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что аккаунт принадлежит 24-летней стримерше Мире Х.

По словам девушки, это произошло в 2021 году, а со Штефановым она познакомилась годом ранее. В тот период, утверждает Мира, у нее была депрессия, и блогер ее поддерживал. «Однажды он написал мне, что расстался с девушкой и ему требуется поддержка (спойлер: потом я узнала, что он соврал, потому что иначе я бы к нему точно не поехала)», — пишет девушка.

По словам Миры, когда она приехала к Штефанову домой, он начал к ней приставать. «Мне было ужасно некомфортно, я была девственницей и сказала об этом, но в итоге он своим нытьем уломал меня на куни (пообещав, что не будет делать ничего, что мне не понравится). Но в итоге это был ад», — написала Мира.

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Девушка утверждает, что после Штефанов потребовал продолжения, а после ее отказа от секса без презерватива начал кричать на Миру. «Несколько часов бил меня, орал, оскорблял, угрожал — у него не получалось войти, из-за стресса у меня сжались мышцы, была кровища. Я сопротивлялась, он угрожал, что если я не перестану, то изнасилует меня анально и будет еще больнее, угрожал выкинуть меня голой на лестницу», — написала девушка.

По ее утверждению, блогер ставил ей ноги на лицо, давал пощечины и плевал в нее, а спустя какое-то время отпустил ее со словами: «Жаль, что нельзя отрезать тебе уши и изуродовать лицо».

Мира утверждает, что после произошедшего ей пришлось обратиться за медицинской помощью и лечь в стационар, где ей давали нейролептики и антидепрессанты. По словам девушки, она избегала общения со Штефановым, однако он продолжал слать ей сообщения, оскорблять и преследовать. Девушка пишет, что однажды он приехал на концерт, на котором она была, вычислив ее местоположение по истории в инстаграме. Также она написала, что Штефанов уговорил ее пустить его на празднование Нового года, где, по словам Миры, стал ее оскорблять и якобы попытался избить ее парня.

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Мира в разговоре с «Холодом» сказала, что не планирует подавать заявление в полицию: «Все-таки это было давно.Тогда мое состояние и страх не позволяли мне подать заявление, да и я считала, что виновата, что сама поехала и разделась <…> Как-то было очень стыдно. А сейчас это уже будет несвоевременно, сейчас же нельзя будет провести медосмотр, переписки удалены».

Штефанов в комментарии «Холоду» отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что, «вероятно, придется готовить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации», но этого бы ему «крайне не хотелось».

Он рассказал, что четыре года назад у него с Мирой была «короткая связь»: «Она кончилась, я вернулся к своей девушке, какое-то время мы переписывались и сохранялась какая-то околоромантическая коммуникация». По его словам, последние три года Мира периодически ему пишет, а он «очень редко отвечает и последний год игнорирует полностью».

«Обвинения такого характера сейчас звучат впервые, то есть отдельно что-то она вкидывала среди знакомых, но вот такой вот букет: от избиения и изнасилования до угрозы отрезать ей конечности — первый раз. Я написал ей уточнить, правда ли она это все написала. Мира подтвердила, но уточнила, что в изнасиловании не обвиняла, сказала, что признает, что приехала ко мне сама, и приехала несколько раз, сама была согласна на секс», — написал он.

Штефанов в своем сообщении «Холоду» назвал Миру «не очень здоровой девушкой», отметив, что уточнил у нее, может ли сказать об этом: «Она сказала, что это публичная информация. У нее есть сложности со здоровьем, она проходила лечение в ПНЦ». Он также отметил, что в 20 лет «не всегда адекватно вел свои романы и, например, страдал фэтфобией»: «И, действительно, когда мы, так уж вышло, вместе праздновали новый год, о чем она рассказывает, я ей нагрубил после ее легкого прикасания ее коленки ко мне. Это было неправильно».

Также Мира опубликовала ссылку на сайт столичных судов общей юрисдикции. Согласно информации сайта, в 2019 году против Штефанова завели дело по административной статье о побоях (6.1.1 КоАП). Тогда блогера оштрафовали на пять тысяч рублей. Согласно материалам дела, речь идет об избиении матери Штефанова, которая не дала ему денег на карманные расходы в 2018 году, пишет «Осторожно, новости».

В комментарии «Холоду» Штефанов отметил, что тогда заявлял суду о своей невиновности: «В суде все свидетели «избиения» заявили, что все было не так, рассказали правду, даже жертва, которая у меня просила оставить ее анонимной, подтвердила заочно, что тоже соврала в протоколе, а в суд просто «не смогла прийти”».