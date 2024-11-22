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Общество

Друг Путина предложил засекретить данные о российской нефти

18:33 22.11.2024

Президент госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин предложил ограничить доступ к информации об экспорте российской нефти. Предложение было оформлено в виде проекта указа президента, сообщило издание The Bell. Первым текст проекта указа опубликовал телеграм-канал Baza.

Глава крупнейшей государственной нефтяной компании предложил ограничить доступ к данным о ценах, условиям контрактов, объемам и маршрутам поставок, участникам сделок. Кроме данных об экспорте, должна быть также засекречена информация об объемах производства нефтеперерабатывающих заводов и объемах продаваемого на биржах топлива, считает автор проекта указа.

Согласно тексту документа, данные необходимо засекретить из-за «недружественных действий Запада» и для «защиты национальных интересов России». Текст проекта появился в середине октября, пишет The Bell.

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За месяц до этого стало известно, что США собираются  ужесточить санкции против российской нефти и теневого танкерного флота.

В конце августа Сечин обратился к Владимиру Путину с письмом, где рассказал о планах правительства повысить нефтяные налоги, изменив схему расчета, пишет The Bell. Путин прислушался к письму, и от повышения власти отказались, сэкономив российским нефтяникам около 15 миллиардов рублей прибыли ежемесячно.

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Страны Большой семерки в декабре 2022 года установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель и на нефтепродукты — на уровне 100 долларов за баррель дизеля и 45 долларов за баррель мазута.

Сечин близко знаком с Путиным с конца 1980-х годов, когда они оба работали в Ленинградском государственном университете. В середине 1990-х, когда Путин перешел на работу в Управление делами президента, он устроил Сечина в управление заместителем начальника отдела. Сечина называли вдохновителем преследования владельцев нефтяной компании «ЮКОС», основные активы которой впоследствии перешли к «Роснефти». 

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