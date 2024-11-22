Лукашенко пригрозил беларусам полным отключением интернета

Александр Лукашенко пригрозил «отключить вообще» в стране доступ в интернет, если во время выборов президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2025 года, люди выйдут на протесты. Об этом Лукашенко заявил во время встречи со студентами гуманитарных вузов.

Одна из студенток первого курса Беларусского государственного университета Анна Бурдо спросила у Лукашенко, зачем в 2020 году власти на несколько суток отключили в стране доступ в интернет. В августе 2020 года жители Беларуси столкнулись с отсутствием доступа в соцсети, мессенджеры и поисковые системы. Сбои в интернете Лукашенко тогда назвал кибератокой зарубежных злоумышленников.

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Все это происходило на фоне массовых протестов после того, как Лукашенко был объявлен победителем на выборах президента. По данным ООН, за пять дней протестов были арестованы более 13 тысяч человек. Многие задержанные подвергались избиениям дубинками в транспорте, в отделениях милиции и следственных изоляторах.

Евросоюз, США, Канада, Великобритания и Украина тогда выразили поддержку протестующим, назвав прошедшие выборы нелегитимными, а его итоги сфальсифицированными.

«Если это повторится, отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее. Я, естественно, видел дальше», — заявил Лукашенко.

Отключение интернета в стране он назвал своей «обязанностью защитить страну». «Я-то должен это понимать. Не вы, так ваши родители меня для этого избрали. И я вот взвешиваю и думаю: чтобы страну сохранить, мы на два часа или на час интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Вот для чего это делалось. Я выбирал лучшее из худшего», — добавил он.

Лукашенко также заявил студентам, что в стране «нет никакой диктатуры», и подчеркнул, что «всю свою президентскую жизнь» боится вождизма.