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Общество

Ученые назвали приводящие к тяжелым инсультам факторы

15:06 21.11.2024

Ученые провели исследование, в ходе которого установили связь между факторами риска и случаями инсультов разной тяжести. В результате, как сообщает CNN, они назвали три фактора риска, чреватых тяжелыми инсультами. 

В работе, опубликованной в журнале Neurology, говорится, что тяжелые случаи инсульта чаще случаются у курильщиков и людей, страдающих повышенным кровяным давлением и мерцательной аритмией (нерегулярным сердцебиением). «В этом исследовании рассматривалась связь между модифицируемыми факторами риска и тяжелым и умеренно-тяжелым инсультом. Три фактора риска — высокое кровяное давление, курение и мерцательная аритмия (нерегулярный сердечный ритм) — были связаны с более высоким риском тяжелого инсульта по сравнению с умеренно-тяжелым», — пояснила одна из авторов исследования, доктор Катриона Реддин. 

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В одном из предыдущих исследований среди факторов риска были высокое кровяное давление, ожирение и повышенный уровень холестерина, что впрочем не противоречит выводам нового исследования. «Наше исследование подчеркивает, что некоторые факторы риска особенно важны для тяжелого инсульта. Мы надеемся, что результаты нашего исследования могут подчеркнуть важность управления факторами риска инсульта», — пояснила Реддин.

Как напоминает CNN, по данным исследований, проведенных в 2018 году, инсульт является пятой по распространенности причиной смерти в мире. От него ежегодно погибают около 5,5 миллионов человек. 

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