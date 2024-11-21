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Общество

Правдивые тиктоки об СДВГ оказались непопулярными

01:45 21.11.2024

Девять из 10 популярных роликов в тиктоке о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у взрослых вводят пользователей соцсети в заблуждение, а достоверные видео набирают меньше лайков. Об этом сказано в исследовании психиатров из Новой Зеландии, опубликованном в журнале Australasian psychiatry.

TikTok стал легкодоступным источником информации об СДВГ, отмечают ученые. Чтобы исследовать достоверность этих данных, они отобрали 50 наиболее популярных тиктоков о самодиагностике СДВГ у взрослых. Ролики они искали по хештегу #ADHDtest, информацию из них они сравнивали с шестью основными вопросами из шкалы для диагностики СДВГ у взрослых ASRS-v1.1.

Исследователи считали видео «полезным», если оно содержало хотя бы четыре из шести вопросов из шкалы ASRS. В остальных случаях ролики помечались, как «вводящие в заблуждение». К примеру, на момент написания этой новости два наиболее популярных тиктока с хештегом #ADHDtest вообще не содержат отсылок к тесту ВОЗ.

Из 50 изученных тиктоков только четыре психиатры признали достоверными. В среднем полезный ролик набирает в два раза меньше лайков, чем вводящий в заблуждение. Комментируют «неправильные» видео почти в девять раз чаще.

«В TikTok есть вводящая в заблуждение информация, связанная со скринингом и тестированием у взрослых с СДВГ. Необходимо устранить эту дезинформацию», — делают вывод ученые.

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается примерно у 2,5 процентов взрослых людей. Для постановки диагноза необходимо, чтобы первые проявления наблюдались в детстве. У людей с СДВГ наблюдаются трудности с управлением вниманием, импульсивность и гиперактивность. При разных подтипах синдрома преимущественно внешне может наблюдаться гиперактивность или невнимательность.

В июне ученые из США и Канады опубликовали исследование о том, что людям с высоким уровнем IQ позже диагностируют СДВГ, потому что они более тщательно маскируют симптомы своего нейроотличия.

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