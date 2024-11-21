Россиянам впервые начислили налог с банковских вкладов

Россияне получили уведомления о налоге, начисленном на доходы от банковских вкладов. Общая сумма, которую государство планирует собрать в этом году, составляет 114 миллиардов рублей, сообщил РБК глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Сбор надо успеть заплатить до 1 декабря. Это налог на доходы физлиц, которые россияне получили в 2023 году. Налог предстоит заплатить тем, кто в 2023-м получил по любым банковским счетам и депозитам доход в любой валюте на сумму более 150 тысяч рублей, сообщил руководитель ФНС.

Необлагаемая сумма зависит от ключевой ставки Банка России. Для расчета налоговая умножает максимальную ставку за год на один миллиону рублей. В 2023 году максимальная ставка ЦБ составляла 15% — отсюда необлагаемый минимум в 150 тысяч рублей.

Если годовой доход по счетам физлица не превысил пяти миллионов рублей, к доходу применяется налоговая ставка 13%. Если превысил — применяется ставка 15% от суммы свыше пяти миллионов рублей.

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Сроки открытия счетов и размеры вкладов не имеют значения, пишет РБК. Под НДФЛ не попадают только доходы по вкладам со ставкой ниже 1% (например, бессрочные, с возможностью снять деньги в любой момент), а также по вкладам, доставшимся клиенту банка в наследство.

В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады россияне обязаны платить самостоятельно – по аналогии с транспортным налогом или налогом на имущество.

Глава ФНС рассказал РБК, что «была дискуссия» о том, могут ли банки выступать налоговыми агентами и самостоятельно перечислять в казну суммы налога по вкладам. Однако после «общения с банковским сообществом» чиновники пришли к выводу, что к расчету сумм сборов «налоговая информационная система готова лучше, чем банковская».

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Если ставка ЦБ до конца года останется на уровне 21%, то за 2024-й минимальная необлагаемая НДФЛ сумма составит 210 тысяч рублей, пишет РБК. За доходы 2024 года сборы будут взиматься в 2025-м.

Формально налог на вклады действует с 2021 года, но срок уплаты дважды отодвигался.

Минфин рассчитывал получить в этом году от налога с вкладов 101,6 миллиарда рублей, говорится в законе о госбюджете. По данным ЦБ за январь, россияне хранили на счетах в банках 44,92 триллионов рублей. 65,2% приходилось на срочные вклады с начислением процентов.