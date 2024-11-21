Губерниев предупредил о риске «потерять биатлон» 

Россия может «потерять биатлон» из-за дефицита патронов, которые используются в этом виде спорта. Об этом заявил известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью РБК.

Он также прокомментировал недавнее заявление президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, который утверждал, что у российских биатлонистов нет проблем с патронами.

«Если ситуация с патронами станет очевидной, значит, Виктор Майгуров не справляется со своей работой. Я бы сейчас на его месте крайне осторожно относился к заявлениям, что у нас все в порядке с патронами. Мы отстранены, у нас санкции, спецоперация, и, понятное дело, все это создает некоторые сложности с точки зрения, скажем так, работы с оружием. Если у Виктора Майгурова все в порядке, я за него счастлив, он в принципе счастливый человек. Как было в одном прекрасном фильме: “Все нормально, падаю”», — сказал Губерниев.

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По его словам, дефицит патронов, с которым столкнулись российские биатлонисты из-за западных санкций, введенных после начала вторжения в Украину, является серьезной проблемой. Губерниев выразил надежду, что решить ее сможет министр спорта Михаил Дегтярев.

«Иностранные патроны хрен достанешь, и они стоят дорого, а с нашими есть вопросы. Поэтому, если сейчас всем миром нам не подключиться к государству, соответственно, к структурам ведомства, то мы можем в конечном счете и вид спорта потерять. Если у основной команды в целом все нормально, то у нас есть еще юниорские сборные, дети. Как эту проблему мы решать будем, пока непонятно», — сказал Губерниев.

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В прошлом году Майгуров жаловался, что зарубежные производители патронов для биатлона значительно повысили цену на свою продукцию, а ее доставка в Россию стала сложнее. Он уточнял, что российские производители способны выпускать лишь 300 тысяч патронов в год, тогда как Федерации биатлона России требуется полтора миллиона таких боеприпасов.