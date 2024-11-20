EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В России начали продавать потенциально опасные жвачки для вагины

16:54 20.11.2024

В онлайн-магазинах начали продавать «жвачки для интимной гигиены». Издание «Коса» пишет, что такие товары появились на Ozon и Wildberries, однако на сайте второго маркетплейса большинство артикулов либо уже удалены, либо на странице товара стоит пометка, что его нет в наличии.

По данным издания, продавцы жвачек предлагают покупателям использовать их раз в день, вводя их в интимную зону или растворяя во рту перед половым актом. Производители обещают «​​максимальное удовольствие от сексуальных отношений» и совместимость с алкоголем. Среди стран-производителей чаще всего встречаются Россия и Китай.

Россияне остались без доступного жилья
Россияне остались без доступного жилья
Ипотека стала настолько неподъемной, что цены на квартиры начнут снижаться, а застройщики — банкротиться
Общество6 минут чтения

«Препарат способен увеличить выработку гормонов, что также повлечет за собой повышение либидо. <…> Препарат является отличным вариантом для женщин, желающих испытать новые захватывающие ощущения от интимного общения. Каждый экземпляр сопровождается непрозрачной упаковкой, что позволяет добиться максимальной конфиденциальности», — сказано в описании одной из жвачек.

В свою очередь, гинеколог и сексолог Сабина Утамурадова рассказала «Косе», что применение таких жвачек может оказаться вредным для организма. По ее словам, жвачка предназначена исключительно для жевания во рту.

Мне 25, и я алкоголик
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
Общество11 минут чтения

«Влагалище имеет естественную уникальную среду, которая поддерживает нормальное количество лактофлоры и предотвращает рост условно-патогенных бактерий. Состав жевательной резинки, включая искусственные подсластители, сахар и химические добавки, может нарушить этот баланс, создавая условия для развития заболеваний, таких как бактериальный вагиноз или кандидоз», — отмечает Утамурадова.

Она добавила, что покупатель не может быть уверен в том, что на сайте онлайн-магазинов указан полный состав жвачки. В реальности они могут содержать консерванты, а натуральные ингредиенты, которые указаны на упаковке, могут спровоцировать аллергическую реакцию, отеки, зуд и раздражение. Кроме того, Утамурадова отметила, что существует риск прилипания жвачки к слизистой влагалища — это может привести к воспалению и инфекции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Политика
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением
5 минут чтения
Россияне остались без доступного жилья
Общество
Россияне остались без доступного жилья
Ипотека стала настолько неподъемной, что цены на квартиры начнут снижаться, а застройщики — банкротиться
6 минут чтения
Мне 25, и я алкоголик
Общество
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
11 минут чтения
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.