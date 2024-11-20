В России начали продавать потенциально опасные жвачки для вагины

В онлайн-магазинах начали продавать «жвачки для интимной гигиены». Издание «Коса» пишет, что такие товары появились на Ozon и Wildberries, однако на сайте второго маркетплейса большинство артикулов либо уже удалены, либо на странице товара стоит пометка, что его нет в наличии.

По данным издания, продавцы жвачек предлагают покупателям использовать их раз в день, вводя их в интимную зону или растворяя во рту перед половым актом. Производители обещают «​​максимальное удовольствие от сексуальных отношений» и совместимость с алкоголем. Среди стран-производителей чаще всего встречаются Россия и Китай.

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«Препарат способен увеличить выработку гормонов, что также повлечет за собой повышение либидо. <…> Препарат является отличным вариантом для женщин, желающих испытать новые захватывающие ощущения от интимного общения. Каждый экземпляр сопровождается непрозрачной упаковкой, что позволяет добиться максимальной конфиденциальности», — сказано в описании одной из жвачек.

В свою очередь, гинеколог и сексолог Сабина Утамурадова рассказала «Косе», что применение таких жвачек может оказаться вредным для организма. По ее словам, жвачка предназначена исключительно для жевания во рту.

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«Влагалище имеет естественную уникальную среду, которая поддерживает нормальное количество лактофлоры и предотвращает рост условно-патогенных бактерий. Состав жевательной резинки, включая искусственные подсластители, сахар и химические добавки, может нарушить этот баланс, создавая условия для развития заболеваний, таких как бактериальный вагиноз или кандидоз», — отмечает Утамурадова.

Она добавила, что покупатель не может быть уверен в том, что на сайте онлайн-магазинов указан полный состав жвачки. В реальности они могут содержать консерванты, а натуральные ингредиенты, которые указаны на упаковке, могут спровоцировать аллергическую реакцию, отеки, зуд и раздражение. Кроме того, Утамурадова отметила, что существует риск прилипания жвачки к слизистой влагалища — это может привести к воспалению и инфекции.