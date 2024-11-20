В России начали продавать потенциально опасные жвачки для вагины

В онлайн-магазинах начали продавать «жвачки для интимной гигиены». Издание «Коса» пишет, что такие товары появились на Ozon и Wildberries, однако на сайте второго маркетплейса большинство артикулов либо уже удалены, либо на странице товара стоит пометка, что его нет в наличии.
По данным издания, продавцы жвачек предлагают покупателям использовать их раз в день, вводя их в интимную зону или растворяя во рту перед половым актом. Производители обещают «максимальное удовольствие от сексуальных отношений» и совместимость с алкоголем. Среди стран-производителей чаще всего встречаются Россия и Китай.
«Препарат способен увеличить выработку гормонов, что также повлечет за собой повышение либидо. <…> Препарат является отличным вариантом для женщин, желающих испытать новые захватывающие ощущения от интимного общения. Каждый экземпляр сопровождается непрозрачной упаковкой, что позволяет добиться максимальной конфиденциальности», — сказано в описании одной из жвачек.
В свою очередь, гинеколог и сексолог Сабина Утамурадова рассказала «Косе», что применение таких жвачек может оказаться вредным для организма. По ее словам, жвачка предназначена исключительно для жевания во рту.
«Влагалище имеет естественную уникальную среду, которая поддерживает нормальное количество лактофлоры и предотвращает рост условно-патогенных бактерий. Состав жевательной резинки, включая искусственные подсластители, сахар и химические добавки, может нарушить этот баланс, создавая условия для развития заболеваний, таких как бактериальный вагиноз или кандидоз», — отмечает Утамурадова.
Она добавила, что покупатель не может быть уверен в том, что на сайте онлайн-магазинов указан полный состав жвачки. В реальности они могут содержать консерванты, а натуральные ингредиенты, которые указаны на упаковке, могут спровоцировать аллергическую реакцию, отеки, зуд и раздражение. Кроме того, Утамурадова отметила, что существует риск прилипания жвачки к слизистой влагалища — это может привести к воспалению и инфекции.