Мэр российского города запретил писать на вывесках иностранные слова

Мэр Ярославля Артем Молчанов своим постановлением запретил использовать в уличных вывесках иностранные слова и выражения. Исключение сделаны только для зарегистрированных товарных знаков, сообщил «Коммерсантъ».

Постановление было подписано 7 ноября и опубликовано на сайте мэрии. Документ представляет из себя поправки в «Концепцию информационного пространства города». В прежней версии иностранные слова могли размещаться «при условии регистрации» вывесок и наружной рекламы «в установленном порядке».

Заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич в разговоре с журналистами назвала запрет изменениями «технического характера». Согласовывающее все информационные конструкции муниципальное учреждение «Агентство по рекламе» и раньше запрещало к использованию иностранные слова, сказала чиновница.

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Однако с момента появления «Концепции информационного пространства» в 2017 году мэрия о запрете официально не сообщала, пишет газета. Сейчас в городе «немало вывесок с иностранными словами, не являющимися товарным знаком» вроде «hotel, coffee, barbershop», рассказал корреспондент «Коммерсанта» в Ярославле.

Гудкевич сказала журналисту, что действующие конструкции не станут демонтировать, если вывеска была согласована. Однако несогласованные вывески демонтируют «вне зависимости от языковой принадлежности».

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В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области постановление мэра назвали «четко определяющим» алгоритм создания вывесок. Желающим написать на магазине или кафе название «латиницей, арабицей или буквами иного алфавита» надо зарегистрировать это название в виде товарного знака, объяснили в аппарате омбудсмена. «Нет желания заниматься регистрацией — исполняй вывеску в транскрипции кириллицей», — добавили сотрудники аппарата.

Адвокат ярославской юридической компании «Демидовъ» Святослав Силантьев сказал «Коммерсанту», что постановление мэра установило требование, которого нет в федеральном законе о государственном языке. Закон не запрещает использовать иностранные слова, если те дублируют надписи на русском. Значит, постановление мэра можно оспорить в суде, объяснил юрист.

В Саратове и Краснодаре действуют похожие требования местных властей. Саратовские власти даже попросили горожан доносить на «ставшие незаконными вывески».