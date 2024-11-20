Кремль стал сообщать о встречах Путина с большими задержками

Журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале Faridaily сообщила со ссылкой на неназванные источники, что Кремль стал выкладывать информацию о встречах Владимира Путина с задержкой до двух месяцев. При этом сам он не появлялся на публике почти две недели. Последний раз Путин выступал на Валдайском форуме 7 ноября.
Как пишет Рустамова, после форума Кремль публикует только сообщения об уже прошедших встречах и видеообращениях, большинство из которых «законсервированы» — так называются материалы, опубликованные позже реальных дат событий. Журналистка отмечает, что Кремль давно использует эту технологию, чтобы создать иллюзию непрерывной работы Путина.
«Где находится Путин в эти тревожные дни, когда война с Украиной выходит на новый виток эскалации, и что он делает, знает, судя по всему, только его охрана и узкий круг приближенных. Возможно, в него не входит даже пресс-секретарь Дмитрий Песков, который за несколько часов до публикации новой ядерной доктрины уверял, что она еще не готова», — пишет Рустамова.
В качестве примера она привела встречу Путина с руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, которая прошла якобы 19 ноября. На встрече Нечаев заявил о поддержке в первом чтении проекта федерального бюджета, однако первое чтение состоялось еще 24 октября, а второе — 14 ноября. Кроме того, в день предполагаемой встречи Нечаев присутствовал на выставке в Госдуме и был одет в другой костюм.
Еще один пример — встреча Путина с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, который якобы отправился на встречу с Путиный 14 ноября после второго чтения бюджета, чтобы доложить о результатах предвыборной кампании, которая завершилась еще в сентябре.