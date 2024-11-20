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Общество

Врачи отказались удалять матку девушке с сильными болями из-за ее молодого возраста

16:19 20.11.2024

26-летняя жительница Уэльса Эмили Гриффитс, страдающая эндометриозом и аденомиозом, хочет сделать операцию по удалению матки. Однако она не может найти врача, который согласился бы на операцию из-за своего возраста. Об этом сообщает Би-би-си.

Эндометриоз и аденомиоз — гинекологические заболевания, связанные с разрастанием эндометрия. Они вызывают боль, из-за которой Эмили не может передвигаться без посторонней помощи и выходить из дома. «Врачи слишком заняты планированием ребенка, которого я могу захотеть в будущем, и не замечают, что я испытываю сейчас», — поделилась девушка.

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По ее словам, симптомы заболеваний проявились, когда Эмили было 12 лет: менструации были настолько болезненными и обильными, что она пропускала школу и страдала анемией. При этом эндометриоз ей диагностировали только в возрасте 21 года после того, как она потеряла сознание из-за сепсиса, а аденомиоз — в 23 года.

Девушка посетила множество частных врачей и пришла к выводу, что служба здравоохранения Великобритании не дала ей «никакой поддержки». «По сути, фертильность была поставлена ​​выше всех моих болезней и того, что я переживаю», — рассказала Эмили.

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Девушка отметила, что в течение последних трех лет ей ежемесячно делают инъекции, чтобы искусственно вызвать менопаузу и облегчить симптомы болезни. Недавнее обследование Эмили показало, что такое лечение привело к ухудшению плотности ее костей.

Эмили рассказала, что ей посоветовали остаться в состоянии химически вызванной менопаузы, попробовать противозачаточные таблетки или антидепрессанты, а также «заняться бегом, пилатесом или йогой».

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