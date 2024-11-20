Число считающих себя счастливыми россиян снизилось

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования уровня счастья в России. По данным опроса в октябре 2024 года, 79% россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми. При этом около трети респондентов (31%) считают себя определенно счастливыми, а почти половина (48%) — скорее счастливыми.

Исследователи ВЦИОМ отметили, что хотя влияние сезонности на восприятие счастья едва уловимо, оно все-таки прослеживается. В начале 2024 года 83-84% опрошенных заявляли, что ощущают счастливыми (абсолютно счастливыми и скорее счастливыми), а в июне этот показатель составил 83%. С приближением осени, в августе, суммарный процент снизился до 78%.

Анализ показал, что изменения связаны в основном с колебаниями уровня «абсолютного счастья» — доли тех, кто может назвать себя счастливыми с полной уверенностью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень абсолютного счастья снизился на 6 процентных пунктов.

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ВЦИОМ — государственная исследовательская организация — сообщает, что «внешние обстоятельства последних лет не сломили россиян». Они чувствовали себя счастливыми и в 2020 году во времена пандемии коронавируса (81-84%) и в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину (80-84%). Эти показатели намного выше, чем в 90-х годах — тогда уровень счастья среди россиян колебался от 42% до 60%, в то время как абсолютно счастливых насчитывалось от 2% (февраль 1992 год) до 16% (февраль 1998 год), сообщает ВЦИОМ.

Кроме этого, исследователи выяснили, что россияне склонны видеть в своем окружении в равной степени счастливых и несчастливых людей. В октябре 2023 года такой «баланс» отмечали 46%, в марте 2024 года — 42%, а в октябре — 47%.

37% опрошенных россиян заявили, что в настоящее время их окружают преимущественно счастливые люди, и только 11% отзываются о своем окружении как о несчастливом.

Опрос показал, что восприятие своего окружения среди россиян меняется время от времени. В начале марта 2023 года россияне считали своих знакомых и близких преимущественно счастливыми людьми — 42%, а в 2022 году мнения опрошенных делились поровну: 40-43% говорили о преобладании счастливых, столько же — о балансе счастливых и несчастливых (40-43%).