Школьник сжег себя после буллинга в школе

Шестнадцатилетний школьник облил себя бензином, поджег и скончался от ожогов в городе Камызяке Астраханской области. О смерти ребенка первым сообщил паблик «ВКонтакте» «Атипичная Астрахань», опубликовав фото с места происшествия. Областное министерство образования создало комиссию, которая должна проверить правдивость сообщений учеников, учителей и родителей о том, что причиной смерти мальчика стал буллинг.

Ребенка нашли вечером 18 ноября на берегу реки в микрорайоне Табола на окраине Камызяка. Следственный комитет начал проверку, сообщила местная телекомпания «Лотос». Горящего ребенка успел увидеть сосед, подбежал и стал тушить, рассказали журналисты.

Мальчика зовут Тимур Бисинбеев, он учился в городской школе №4, сообщила «Атипичная Астрахань». По словам авторов поста, ребенок оставил предсмертную записку и «не исключено, что причиной самоубийства школьника стал буллинг в классе». Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка, сообщил паблик со ссылкой на очевидцев.

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Глава областного минобразования Мария Шалак заявила, что в комиссию по расследованию трагедии вошли педагоги-психологи. В школе не так давно проходило социально-психологическое тестирование детей, которое проходил и погибший мальчик, сообщила чиновница. «Результаты ничего не предвещали, не показывали, не вызывали опасений», — сказала Шалак.

В тексте соболезнования родителям Бисинбеева, которое опубликовало министерство, говорится, что школа №4 «показывает хорошие результаты», а ее воспитанники участвуют в «Движении первых» и «Юнармии».

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Погибший тоже состоял в «Юнармии», написал телеграм-канал «Астрахань Новости». Канал опубликовал видео, где Бисинбеев сидит в классе в форме этой организации и в очках. Подросток отворачивается, сгорбившись, от одноклассников, а один из школьников показывает ему средний палец. «Астрахань Новости» приложили к посту голосовое сообщение, где женский голос говорит, что мальчика травили в школе с подачи учительницы, которая дала ему за подростковые усы прозвище «таракан».

Телеграм-канал «Астрахань Черный Список» сообщил со ссылкой на источник среди силовиков, что у погибшего школьника не нашли предсмертной записки. Источник сказал, что сильно обгоревшего ребенка успели довезти до больницы, где он и скончался. По словам этого источника, подросток какое-то время оставался в сознании, но никого в своей смерти не обвинял.