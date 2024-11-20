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Общество

СМИ: российский самолет уронил авиабомбу на белгородскую школу

19:00 20.11.2024

Утром 19 ноября российский самолет уронил 250-килограммовую бомбу на школу в селе Быковка Белгородской области. Об этом пишут телеграм-каналы «Пепел. Белгород» и ASTRA.

Около 6 утра российская авиабомба УМБП «нештатно сошла» на школу в селе Быковка, сообщили ASTRA источники в экстренных службах Белгородской области. По их словам, бомба пробила крышу и лежала в кабинете на третьем этаже школы. Судя по фотографии школы на «Яндекс.Картах», в здании Быковской школы три этажа.

От падения бомбы никто не пострадал, рассказали «Пеплу» местные жители. Телеграм-канал опубликовал фотографию школы, на которой видно трещину на стене здания на третьем этаже. Других повреждений на фотографии не видно.

Уже второй день Быковская школа работает дистанционно, сообщила работающая там учительница «Агентству». Причину сотрудникам не назвали: «Нам ничего не сказали. Сегодня приехала, мы убирались там, никто ничего не знает. Приехали, уехали, все. Сказали [заниматься] дистанционно, пока эта ситуация серьезная», — рассказала учительница.

В школе отказалась комментировать ситуацию «Агентству» и предложили поговорить с администрацией Быковки. Дозвониться до чиновников журналистам не удалось.

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20 апреля 2023 года на Белгород упали две российские 500-килограммовые фугасные авиабомбы, одна из которых взорвалась. Пострадали три человека, были повреждены дома, автомобили и повалены фонарные столбы.

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