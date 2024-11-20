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Общество

Россияне назвали самые перспективные с точки зрения зарплат отрасли

14:12 20.11.2024

Жители России назвали наиболее перспективные в части зарплат отрасли. Лидируют нефтегазовый сектор и IT-сфера. Таковы, как пишет РБК, результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (RENI) и исследовательским центром Зарплаты.ру. 

Так, почти каждый четвертый россиянин считает нефтегазовый сектор наиболее перспективным с точки зрения трудоустройства. В то же время чуть больше пятой части опрошенных сочли наиболее перспективной IT-сферу. 

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Следом с большим отрывом идут госсектор, строительство и логистика. Их наиболее перспективными назвали по 5% респондентов. Столько же опрошенных выбрали сферу недвижимости, консалтинг для бизнеса, работу в СМИ и PR, а также финансовый сектор. 

«4% считают самым перспективным сектором энергетику. По 3% — производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих», — пишет РБК. 

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Кроме того, участников опроса попросили назвать работодателей, которые для них наиболее привлекательны с точки зрения трудоустройства. Большинство респондентов, а именно 40%, выбрали крупный частный бизнес. Еще 25% опрошенных самыми привлекательными назвали госкомпании и компании с госучастием. Каждый пятый выбрал компании среднего бизнеса. А малый бизнес и бюджетные организации привлекательными считают только 5 и 4% опрошенных соответственно. 

Еще 8% респондентов заявили, что наиболее привлекательной они считают работу на себя — фриланс или открытие собственного дела.

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