СМИ: Путин может согласиться на заморозку боевых действий в Украине по линии фронта

Владимир Путин готов обсуждать соглашение о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но не готов пойти на крупные территориальные уступки, а также настаивает на том, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО и присутствия войск альянса на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет агентство, пять действующих и бывших российских чиновников заявили на условиях анонимности, что Путин может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта. По их мнению, переговоры могут привести к разделу четырех восточных областей Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

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По словам двух чиновников, Россия также может согласиться вывести войска с относительно небольших участков территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях на севере и юге Украины.

При этом источники Reuters утверждают, что недавнее разрешение действующего президента США Джо Байдена использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России может усложнить и задержать заключение любого мирного соглашения. Также это может привести к ужесточению требований Москвы. Если соглашение о мире не будет достигнуто, Россия продолжит войну.

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В числе других вероятных требований Москвы — ограничение численности вооруженных сил Украины и обязательство не ограничивать использование русского языка, отметили собеседники агентства. В свою очередь, Россия «открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева».

Один из неназванных российских чиновников, осведомленный о дискуссиях в Кремле, заявил агентству, что западным странам «придется принять суровую правду»: по его словам, вся поддержка, оказанная Украине, не сможет помешать России выиграть войну.

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На вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, двое источников агентства сослались на проект соглашения, который был почти одобрен в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле и который Путин публично назвал возможной основой для сделки.

Агентство отмечает, что в МИД Украины не прокомментировало полученные Reuters сведения.