Чиновник посоветовал жалующейся на бездорожье россиянке купить вертолет

Прокуратура Воронежской области проверит сообщение о том, что глава сельского поселения Губаревское предложил местной жительнице «купить вертолет» в ответ на жалобы о плохих дорогах. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры.

Вчера воронежское отделение «Народного фронта» опубликовало историю Юлии Зубковой из села Студеновка. В 2019 году она купила в селе дом на материнский капитал, там она живет с мужем и тремя детьми, сказано в публикации.

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«На улицу ведет единственная грунтовая дорога протяженностью около 500 метров — через овраг, который можно одолеть только на полном приводе. А путь через поля и внедорожник в дождь не осилит», — описывает дорогу «Народный фронт». Движение попросило власти обустроить дорогу. «Тем более, асфальт люди не требуют», — подчеркнули активисты.

«Если здесь не вспахано поле, то по полю (можно добраться, — прим. “Холода”). Если оно вспахано, то только через овраг. На обычной машине сюда (добраться невозможно) даже летом», — рассказывает Зубкова на видео.

Жительница жалуется, что новую дорогу селянам обещала построить еще прошлая глава Губаревского Елена Лавлинская, но успела только засыпать дорогу битым кирпичом, а потом ушла. Чиновница, пишет «Коммерсант», занимала свой пост до 2021 года, в прошлом году суд признал ее виновной в присвоении почти гектара земли.

«Новый глава разводит руками. Предложил купить вертолет», — рассказала Юлия Зубкова. Должность главы Губаревского сельского поселения занимает Игорь Линев, сказано на сайте села. В администрации ответили РИА «Новости», что готовы комментировать ситуацию только при личной встрече. В прокуратуре региона журналистам сообщили, что проверяют высказывание чиновника.

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