ВСУ атаковали завод майонеза в России

Вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую и Белгородскую области. Дроны попали в заводы по производству майонеза и йогурта. Об этом сообщает РБК.
Как пишет издание, от ударов беспилотников пострадали две промышленные площадки компаний «Эфко», крупного производителя соусов и растительного масла брендов «Слобода» и Altero, и завод компании по производству молочной продукции «Виола».
В «Экфо» заявили, что в результате атаки нет погибших, а характер повреждений еще предстоит выяснить. Представители «Виолы» сообщили РБК, что здание завода, «по предварительной оценке, получило незначительные повреждения».
«Производство временно приостановлено и будет возобновлено после подтверждения, что ничто не представляет угрозы для жизни и здоровья сотрудников», — заявили в «Виоле» и добавили, что после атаки все сотрудники были эвакуированы.
Ранее об атаке беспилотников в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев. Изначально он не уточнил, в какое именно предприятие попали беспилотники, но отметил, что оно выпускает «исключительно гражданскую продукцию». Гусев добавил, что на заводе произошло возгорание.
В Белгородской области об атаке дронов сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В городе Алексеевка в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света», — говорится в его телеграм-канале.
Утром 20 ноября российское Минобороны отчиталось об уничтожении 44 беспилотников над Новгородской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской и Смоленской областями, а также над Москвой.