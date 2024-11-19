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Общество

Депутата-египтянку испугали взгляды российских властей на права женщины

22:58 19.11.2024

Депутат парламента Египта, писательница и публицист Асси Мустафа Доха заявила, что испугалась консервативности взглядов, которые разделяют представители российской власти. Парламентарий выступила на форуме стран БРИКС «Традиционные ценности», участники которого встретились в Госдуме. На выступление Дохи обратило внимание «Агентство».

Депутат сказала по-русски, что увидела подготовленные к форуму документы и они ее испугали. «Посмотрела на некоторые моменты, я боялась — это даже почувствовала утром. Понимание того, что здесь написано, в разных культурах и в разных странах БРИКС — разное», — объяснила представительница Египта.

Например, она увидела в документах упоминание необходимости «укрепления роли отца». «Что такое укрепление роли отца? Мы боремся против патриархата», — заявила Доха.

Парламентарий рассказала, что в ее стране закон на стороне женщин, хотя в обществе еще сильны отжившие традиции. Очень много жен просят развод, так как чувствуют себя дома рабынями, а муж «имеет право, по традиции, просто не отпустить жену из дома», дать «право работать или нет», сообщила депутат. «А если она работает, он говорит: «Дай денег, иначе я тебя не пущу на работу»», — добавила Доха.

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То, что в России «стремятся получить», для египтян «уже проблема», сказала египтянка.

Представитель Бразилии Озиэль Алвес Феррейра, выступая на форуме, пожаловался, что никакой брак в современном обществе больше не является целью людей, а в его стране зафиксирован самый высокий уровень разводов за всю историю. «Я впервые в России, и я не знал, что вы, ребята, настолько консервативны. Я так счастлив, это так впечатляет!» — процитировал Феррейру корреспондент «Коммерсанта».

Выступавшая модератором площадки форума председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сказала, что для России базовая ценность — это ценность «традиционной семьи». «Женщина — продолжательница рода, а мужчина — тот самый человек, который вдохновляет женщину на рождение детей», — объяснила Казакова.

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Член комитета Госдумы по делам семьи Евгений Марченко заявил, что российские власти стараются поддерживать мужчин и отцов, поскольку недовольны ролью женщины, которая «стала меняться в сторону большей независимости и самостоятельности». «Мы, конечно, наших женщин любим, уважаем, но хотим, чтобы они больше уделяли внимания семье, мужчине и детям. Чтобы не стремились в бизнес, политику, экономику, во власть или культуру», — заявил Марченко.

Накануне депутат Госдумы от Курганской области, единоросс Александр Ильтяков посоветовал женщинам «рожать, пока рожалка работает». Желание самостоятельно решать, прерывать беременность или нет, парламентарий назвал одной из вероятных причин начала войны в Украине.

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