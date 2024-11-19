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Общество

СМИ: только из одной воюющей в Украине российской дивизии дезертировал целый полк 

10:09 19.11.2024

Из воюющей в Украине 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии дезертировали более тысячи военнослужащих. По численности это равно целому полку. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на внутренние документы Минобороны, доступ к которым получила редакция.

Речь идет о письме, которое власти российских регионов получили от командования  20-й мотострелковой дивизии с просьбой помочь в розыске и поимке сбежавших военных. В документе содержится список дезертиров и «сочников» (самовольно оставивших часть), среди которых два срочника, 150 мобилизованных и 858 контрактников, включая 26 младших офицеров, одного майора и двух подполковников.

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«Важным историям» удалось связаться с некоторыми фигурантами этого списка и их родственниками. Они рассказали, что бегство солдат и офицеров 20-й мотострелковой дивизии с фронта в Украине началось еще весной 2022 года. Как пишет издание, у этого есть целый ряд причин. В частности, тяжелейшие потери, которые понесла дивизия с самого начала войны. Так, только за первый месяц боев 255-й полк 20-й дивизии потерял треть своего личного состава, из которых 15 человек погибли, 91 был ранен, а еще 151 «отказался выполнять боевую задачу и убыл из района боевых действий»

Среди других причин массового бегства военнослужащих 20 дивизии сами солдаты и их родственники называют неподобающее отношение командиров и проблемы с выплатами по заключенным с Минобороны контрактам. 

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Как отмечают «Важные истории», среди дезертиров и сочников большое количество в том числе тех, кто отправился на фронт по собственному желанию. Собеседники издания рассказали, что для борьбы с массовым дезертирством командование активно применяет пытки, внесудебные расправы, а также угрожает уголовным преследованием. 

Всего с начала войны, по данным издания, в гарнизонные суды поступили более 11 тысяч дел о ‎самовольном оставлении части‎. Их число достигло максимума в июле 2024 года — тогда открыли почти тысячу дел за один месяц. 

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