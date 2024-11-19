Сидячий образ жизни повышает риск заболеваний даже при занятиях спортом

Длительное сидение без движения в течение дня повышает у человека риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избежать этого не помогут даже занятия спортом. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии.

Ученые изучили данные почти 90 тысяч человек, которые в течение недели носили акселерометры — специальные устройства, которые фиксируют движение и активность тела. Полученные данные они сопоставили с диагнозами таких заболеваний, как инсульт, инфаркт и сердечная недостаточность, которые проявились у участников эксперимента в более поздние годы.

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Исследование также позволило ученым установить порог, после которого длительное сидение может негативно сказаться на здоровье. «Мы настоятельно рекомендуем, чтобы как можно больше людей избегали сидения более 10,6 часов в день. Это не жесткий порог, но, по нашему мнению, это разумная рекомендация и мера в области общественного здравоохранения», — заявила ведущий автор исследования, кардиолог Бригамской женской больницы в Бостоне Эзим Аджуфо.

По ее словам, длительное сидение настолько вредно, что даже физические нагрузки в конце дня не помогут избежать повышенных рисков заболеваний.

«Иногда нам кажется, что мы можем полностью компенсировать нездоровые привычки, просто выйдя на пробежку. Но, основываясь на результатах исследования, можно сказать, что умеренная или интенсивная физическая активность, такая как бег или энергичная ходьба, недостаточна, чтобы нейтрализовать воздействие сидения», — добавила она.

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Доцент кафедры поведенческой медицины в Медицинском центре Колумбийского университета Кит Диаз, который не участвовал в исследовании, рекомендует каждые полчаса или час делать небольшие перерывы на разминку. По его словам, мышцы играют важную роль в регулировании уровня сахара и жиров в крови. Чтобы эффективно выполнять эту функцию, мышцам требуется движение, сказал он.

«Перерывы на разминку — это способ дать мышцам необходимую стимуляцию. Для этого не требуется много усилий», — отметил Диаз.

Для тех, кто не может так часто отходить на перерывы, Диаз предложил альтернативу: приобрести рабочий стол со встроенной беговой дорожкой или велотренажером.

Эзим Аджуфо подчеркнула, что исследование носит наблюдательный характер. По ее словам, ученые не смогли точно подтвердить, что именно сидячий образ жизни стал единственной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Также, по ее словам, в выборке в основном были люди европеоидной расы.