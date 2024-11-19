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Общество

Российская компания пригласила на работу семилетнего ребенка

13:39 19.11.2024

Российская компания-разработчик программного обеспечения Pro32 предложила управленческую должность семилетнему ребенку, которого глава компании в разговоре с Би-би-си назвал «Моцартом программирования».  

Семилетний Сергей из Санкт-Петербурга занимается программированием уже два года. Все это время он выкладывает в сеть обучающие ролики, которые и привлекли внимание пиар-службы компании. На его канал в YouTube подписаны более 3500 человек, которые интересуются изучением таких языков программирования, как Python и Unity, и желающих больше узнать о нейронных сетях, лежащих в основе многих инструментов искусственного интеллекта.

«Он мог бы принести много пользы на руководящей должности в компании, — сказал Business FM гендиректор Pro32 Игорь Мандик и добавил, что решил предложить ребенку работу, как только узнал о нем. — Для меня он своего рода Моцарт». 

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Кроме программирования, семилетний Сергей выучил английский язык и теперь в оригинале читает книги о Гарри Поттере. 

Взять мальчика на работу прямо сейчас компания не может. Согласно Трудовому кодексу, дети могут работать с 14 лет, а до этого возраста им доступны вакансии только в кино, театре или в концертных организациях. При этом обязательно согласие на трудоустройство должен дать хотя бы один из родителей. С 16 лет согласие не требуется.

В Pro32 сказали, что готовы подождать, когда Сергею исполнится 14 лет, так как считают, что он станет «гуру обучения и гуру развития». Там заявили, что предложение о работе для него будет действовать 11 лет. 

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Отец ребенка Кирилл Лапин в разговоре с Business FM отметил, что поступившее его сыну предложение занять пост руководителя отдела корпоративного обучения в крупной компании стало для него полной неожиданностью. Он сказал, что если Сергей через несколько лет захочет принять его, то он не будет возражать.

Будущую зарплату юного программиста пока не называют, так как текущая ставка на предлагаемой ему должности за несколько лет, «скорее всего, существенно изменится».

Специалист по детской психологии Катерина Демина считает, что брать подростка 14 лет на руководящую должность — это «немножко слишком», так как в этом возрасте «на первом месте отношения со сверстниками». 

В свою очередь, бывший глава российского представительства Avast Алексей Федоров и вовсе считает, что «вся эта история больше похожа на пиар-ход» компании. 

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