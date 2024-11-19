Власти разрешили выпускать новый аналог «Оземпика»

В России появится третий дженерик средства против диабета и для похудения «Оземпик». Правительство дало компании «Фарма» право выпускать новый аналог препарата датской Novo Nordisk в обход действующей защиты патента, сообщил «Коммерсантъ». Причиной стали прекращение поставок оригинального «Оземпика» и дефицит имеющихся на рынке дженериков.

Источник в правительстве объяснил желание обойти требования патента «крайней необходимостью», пишет газета. Ранее с подобной формулировкой разрешение производить свои дженерики получили компании «Герофарм» и «Промомед». Их аналоги под названием «Семавик» и «Квинсента» с начала года разошлись совокупным тиражом около миллиона упаковок на пять миллиардов рублей, пишет газета.

Дженерики делаются на основе действующего вещества семаглутида, обычно применяемого при лечении диабета. Правительство выпустило распоряжение, в котором ссылается на статью Гражданского кодекса №1360, объясняющую необходимость обойти действующие патентные права «охраной жизни и здоровья граждан», сообщил источник «Коммерсанта» в кабинете министров.

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Патент Novo Nordisk действует до 2025 года. Датская компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Оземпика» в Россию в 2023 году. Глава патентной практики бюро Patentus Алексей Михайлов заявил «Коммерсанту», что из-за ухода с рынка владельцу патента сложно будет объяснить, что теперь «его права каким-то образом нарушены».

Фактически «Оземпик» продавался в России и в 2024 году, сослалось издание на данные DSM Group. Однако продажи шли «в гораздо меньших объемах»: с января по сентябрь было реализовано 29,6 тысяч упаковок на 469 миллионов рублей, — примерно в два с половиной раза меньше, чем за те же месяцы прошлого года.

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Продажи российских дженериков с начала года по октябрь выросли. У «Семавика» примерно на две трети (до 685,8 тысяч упаковок), у «Квинсенты» — примерно на четверть (до 275,3 тысяч), говорят цифры DSM Group. Новый аналог, компании «Фарма», уже поступил на рынок, однако еще не добрался до розницы, заявили газете аналитики RNC Pharma.

Лекарства от диабета и для похудения стали одними из самых востребованных в России — из-за роста числа пациентов, объяснили в НМИЦ эндокринологии. По словам директора института Наталья Мокрышевой, ожирением страдают около 50 миллионов россиян, из них у пяти миллионов выявлен диабет.

В октябре стало известно, что в аптеках начался дефицит самого востребованного российского дженерика «Оземпика», препарата «Семавик».