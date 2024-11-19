Избивавший женщин и детей лидер российской секты вернулся к творческим встречам и семинарам

Основатель крупной российской секты «Троерусский народ» («Троеруссия») Александр Шевцов, которого в 2014 году обвинили вымогательстве и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, начал снова вести семинары и продавать книги, а также занялся продажей мясных изделий. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, Шевцов «работает с целями своих поклонников» и учит их прорабатывать свой внутренний мир. Для этого он проводит творческие встречи. На них он рассказывает собравшимся о «силе в промежностях», «мудрости» мужских половых органов, рабском труде, а также рассуждает о взаимоотношениях мужчины и женщины. По словам последователей Шевцова, четыре раза в год они собираются в Иваново на платных семинарах, однако большую часть времени Шевцов работает онлайн.

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Shot пишет, что Шевцов отрицает создание новой секты. Телеграм-канал выложил видео, снятое, как утверждается, после одного из его семинаров. «Помощница [Шевцова] пыталась разбить телефон журналисту Shot прямо после высокодуховной встречи адептов», — утверждается в посте.

В августе 2014 года против Шевцова было возбуждено уголовное дело. Тогда в ходе расследования выяснилось, что он в 2004 году на базе Музея-заповедника народного быта в Ивановской области создал организацию «Троеруссия», в которой избивал своих последователей, в том числе женщин и детей.

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Следствие изъяло более 500 видеоматериалов, некоторые из которых опубликовал Shot. На записях видно, как Шевцов в частности держит за волосы и бьет плетью женщину на руках у ее мужа, а также дает пощечину ребенку, после чего тот падает. В 2015 году дело против Шевцова прекратили в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

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