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Общество

Вероятность депрессии у старшего поколения уменьшается при использовании интернета

14:14 19.11.2024

Группа китайских исследователей под руководством Циньпэн Чжана из Гонконгского университета выяснила, что использование интернета людьми 50 лет и старше приводит к повышению психического благополучия. Об этом сообщает издание «N+1» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour.

По словам ученых, они использовали разные методы анализа для изучения связи между использованием интернета и психическим здоровьем. В эксперименте приняли участие более 87 тысяч человек из 23 стран с высоким и средним уровнем дохода. Меньше всего интернетом пользовались в Китае, больше всего — в Дании.

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«Использование интернета было связано с меньшим количеством депрессивных симптомов, большей удовлетворенностью жизнью и лучшим самочувствием», — утверждают исследователи. При этом в США, Англии и Китае более частое использование интернета оказалось связано с улучшением психического здоровья в целом.

«Полученные нами результаты имеют значение для политики и практики общественного здравоохранения в области укрепления психического здоровья в старшем возрасте с помощью интернета, особенно в странах с ограниченным доступом к интернету и службам психического здоровья», — заключают исследователи.

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Согласно данным Левада-центра, к весне 2024 года в России 81% населения пользовались интернетом на постоянной основе. В 2001 году доля таких пользователей составляла лишь 2%, отметили исследователи. При этом среди старшего поколения (от 55 лет) меньше половины опрошенных заявили, что пользуются интернетом ежедневно, и только треть из них отметили, что заходят в социальные сети каждый день.

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