EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Продвигающий порицаемую в Чечне южнокорейскую поп-музыку ресторан принадлежит дочери Кадырова

20:30 18.11.2024

20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик Кадырова владеет в Грозном южнокорейским рестораном Chicko. The Moscow Times пишет, что в ресторане разыгрывают альбомы K-pop-группы BTS, фильм о которой был запрещен к показу в Чечне.

Согласно данным Роспатента, на которые обратило внимание издание, Кадырова получила право на использование бренда федеральной сети закусочных на территории Чечни до 2031 года. В ее ресторане, расположенном на проспекте Путина, устраивают просмотры дорам — корейских сериалов, а также разыгрывают альбомы популярной южнокорейской группы BTS. 

Сколько стоит лишиться ног? 
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
Политика4 минуты чтения

В соцсетях ресторана публикуют видео о любви к дорамам, предлагают приобрести карточки с фотографиями популярных южнокорейских артистов, а также разыгрывают альбомы музыкальных групп. «Уже целый год мы знакомим жителей Грозного с корейской культурой, а вы взамен радуете нас своими улыбками и яркими эмоциями. Именно на годовщине мы будем разыгрывать альбомы: SKZ, BlackPink, Sserafim и, конечно же, BTS», — говорится в телеграм-канале ресторана. 

В январе 2019 года в Чечне и Дагестане отменили показ фильм Love Yourself о группе BTS из-за жалоб и угроз в соцсетях. Чеченский телеграм-канал «Карфаген» назвал показ попыткой «наилучшим способом оскорбить чеченский народ». А в 2023 году воевавший в Украине брат оппозиционера из Чечни Хасана Халитова Рамзан, набросился на участников k-pop-группы GeneSIS life в Москве, посчитав их танец на улице «неподобающим».
The Moscow Times пишет, что ему не удалось найти аналогичных заведений на территории Чечни. Сообщается, что кроме корейского ресторана Кадырова владеет в Грозном франшизой ресторана вьетнамской кухни Phobo, барбершопа Borodach, кофейни Do.Bro Coffee и фитнес-клуба XFit.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Мир
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.