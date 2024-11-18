Продвигающий порицаемую в Чечне южнокорейскую поп-музыку ресторан принадлежит дочери Кадырова

20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик Кадырова владеет в Грозном южнокорейским рестораном Chicko. The Moscow Times пишет, что в ресторане разыгрывают альбомы K-pop-группы BTS, фильм о которой был запрещен к показу в Чечне.

Согласно данным Роспатента, на которые обратило внимание издание, Кадырова получила право на использование бренда федеральной сети закусочных на территории Чечни до 2031 года. В ее ресторане, расположенном на проспекте Путина, устраивают просмотры дорам — корейских сериалов, а также разыгрывают альбомы популярной южнокорейской группы BTS.

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В соцсетях ресторана публикуют видео о любви к дорамам, предлагают приобрести карточки с фотографиями популярных южнокорейских артистов, а также разыгрывают альбомы музыкальных групп. «Уже целый год мы знакомим жителей Грозного с корейской культурой, а вы взамен радуете нас своими улыбками и яркими эмоциями. Именно на годовщине мы будем разыгрывать альбомы: SKZ, BlackPink, Sserafim и, конечно же, BTS», — говорится в телеграм-канале ресторана.

В январе 2019 года в Чечне и Дагестане отменили показ фильм Love Yourself о группе BTS из-за жалоб и угроз в соцсетях. Чеченский телеграм-канал «Карфаген» назвал показ попыткой «наилучшим способом оскорбить чеченский народ». А в 2023 году воевавший в Украине брат оппозиционера из Чечни Хасана Халитова Рамзан, набросился на участников k-pop-группы GeneSIS life в Москве, посчитав их танец на улице «неподобающим».

The Moscow Times пишет, что ему не удалось найти аналогичных заведений на территории Чечни. Сообщается, что кроме корейского ресторана Кадырова владеет в Грозном франшизой ресторана вьетнамской кухни Phobo, барбершопа Borodach, кофейни Do.Bro Coffee и фитнес-клуба XFit.