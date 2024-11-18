Стало известно число одиноких пожилых людей в России

Немногим менее половины всех одиноких людей в России — это люди старше трудоспособного возраста, 42,6% или 11,8 миллионов человек. Число пожилых людей среди «состоящих из одного человека частных домохозяйств» назвало Минтруда в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года».

Пожилые люди «по различным причинам» не всегда могут рассчитывать на необходимую помощь и поддержку со стороны членов своей семьи, сообщили чиновники.

«Несмотря на то что в 2022 году 94,2% россиян в возрасте 55 лет и старше имели в своем близком окружении человека, с которым могли обсуждать вопросы личного характера, значительная доля пожилых проживает одиноко», — сообщили авторы документа со ссылкой на статистические данные Росстата.

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Согласно данным 2022 года, 30,7% пожилых россиян ежедневно ухаживают за несовершеннолетними детьми — «своими и чужими». В 2020 году таких людей старшего возраста было 32%, сообщило Минтруда. Для сравнения, шесть лет назад, в 2018-м, ежедневно заботящихся о младшем поколении пожилых людей было 15,1%, уточнили чиновники.

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Минтруда опирается на данные Росстата, согласно которым людьми нетрудоспособного возраста считаются россияне старше 55 лет. Однако в 2024 году право получать государственную пенсию по старости имеют лишь женщины 58 лет и мужчины 63 лет. Постепенное увеличение планки пенсионного возраста должно завершиться в 2028 году — тогда на заслуженный отдых женщины смогут выходить в 60 лет, а мужчины — в 65.

ООН относит к пожилым людей старше 65 лет, Всемирная организация здравоохранения — людей старше 60 лет.