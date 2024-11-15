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Общество

На Камчатке спасли выброшенную на берег раненую косатку

08:30 15.11.2024

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и волонтеры спасли самку косатки, которую 14 ноября выбросило на берег Охотского моря. Животное с трудом дышало и было в крайне тяжелом состоянии.

По данным МЧС, косатку нашли местные жители на побережье возле села Устьево. Инспекторы ведомства и волонтеры, прибывшие на место, вручную обливали самку водой, чтобы не допустить пересыхание ее кожи.

В МЧС сообщили, что из-за отлива и мелководья, косатка не могла дышать, на ее коже образовались трещины. С помощью большегрузной техники, косатку переместили, чтобы она смогла самостоятельно уплыть во время прилива. Однако план спасения не помог.

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В ночь на 15 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев написал на своей странице во «ВКонтакте», что косатка все еще на месте. «Реализуем новый план сегодня. Вчерашняя стратегия удачи не принесла. Животное упрямо выбрасывает обратно на берег. Оно очень ослаблено и практически не предпринимает попыток плыть», — сообщил он.

Позже он написал, что спасатели решили отвезти косатку к устьям в надежде на то, что ее в вынесет потоком через боры в море. «Там глубина. Надеюсь, что она чувствует, что ее спасают и соберется с силами», — добавил Лебедев.

Утром 15 ноября чиновник поделился, что косатка уже уплыла и в настоящее время находится в море. «Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо. Надеюсь, что все у косатки будет хорошо», — написал он.

Эту информацию также подтвердило МЧС. В ведомстве отметили, что «операция по спасению касатки завершена» и опубликовали видео со спасением животного. «Устья находятся в 10 километрах от места, где животное выбросило на берег. Сейчас косатка уже свободно двигается в воде», — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, что спасатели перемещали животное в воду с помощью сетей и крана.

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