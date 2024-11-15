EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные в мире пароли

10:43 15.11.2024

Менеджер паролей NordPass опубликовал на своем сайте список из 200 паролей, которые чаще всего использовали люди в своих аккаунтах в 2024 году. Самым распространенным оказался «123456», как и годом ранее.

Далее в топ-10 самых популярных паролей вошли «123456789», «12345678», «password», «qwerty123», «qwerty1», «111111», «12345», «secret» и «123123». На взлом каждого из этих паролей требуется менее одной секунды, следует из данных NordPass.

Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
Общество10 минут чтения

Рейтинг паролей был составлен совместно с экспертами платформы управления рисками NordStellar, которая занимается выявлением и предотвращением киберугроз. Исследователи проанализировали базу данных объемом 2,5 ТБ, которая была получена «из различных общедоступных источников», включая источники в даркнете. Исследователи не получали и не покупали никакие персональные данные, отмечают в NordPass.

«Мы проанализировали пароли, украденные вредоносным ПО или раскрытые в результате утечек данных. В большинстве случаев они были украдены вместе с адресами электронной почты, что позволило нам различать корпоративные и личные учетные данные по доменному имени», — пишут исследователи.

«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
Общество3 минуты чтения

Также в NordPass отметили, что пароли для рабочих и личных аккаунтов обычно не различаются, и люди полагаются на одни и те же слабые пароли и на работе, и дома. «Проанализировав данные за шесть лет, мы можем сказать, что привычка людей использовать пароли не сильно изменилась. Поэтому, несмотря на усилия многих организаций по распространению информации, проблема по-прежнему актуальна», — добавили исследователи.

В отчете также есть рекомендации по установке надежных паролей. Среди них — отсутствие повторяющихся паролей, выбор в пользу пароля не короче 20 символов, в котором есть заглавные и строчные буквы, числа и символы, расставленные в случайном порядке, а также регулярная проверка паролей на утечки и использование менеджера и генератора паролей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов
Общество
Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов
Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает
6 минут чтения
«Мы остались с голой попой»
Политика
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
8 минут чтения
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Общество
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
10 минут чтения
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Общество
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
3 минуты чтения
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.