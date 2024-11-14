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Общество

На новогоднюю ночь в Москве забронировали почти все номера в отелях

17:09 14.11.2024

В Москве забронировано почти 100% гостиничных номеров на новогоднюю ночь, несмотря на рост стоимости туров и сезонные подорожания. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

В компании «Виадук-тур» заявили, что в этом году спрос на поездки в Москву на Новый год такой же высокий, как и годом ранее. При этом среди путешественников пользуются спросом и индивидуальные, и групповые программы, а также туры для школьников с посещением кремлевской елки.

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«Уже мало что можно найти в отелях трех и четырех звезд, но что-то осталось в дорогом сегменте — люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание», — рассказала гендиректор «Виадук-тура» Лариса Федорова. Она добавила, что стоимость туров в этом году выросла в среднем на 10-12%.

В то же время руководитель российского отдела компании «Тари тур» Аза Измайлова утверждает, что спрос на новогодние поездки в этом году вырос на 20%. Однако, по ее словам, туроператорам еще только предстоит столкнуться с пиком продаж, который обычно приходится на начало декабря. В это время, объясняет Измайлова, «просыпаются» те, кто обычно бронирует поездки в последний момент и кто предпочитает отели класса люкс.

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Измайлова добавила, что в этом году туристы проявляют особый интерес к поездкам непосредственно на Новый год и чаще бронируют отели с 30 декабря. 

«Уже видим ⁠дефицит номеров в отелях, особенно в “четверках”. Востребованы программы “⁠Новогодний город чудес”, “Рождественский карнавал” и новинка — тур “Новый год в Москве с детьми” с посещением музея “Стрелецкие палаты” — интересный объект, который практически не включают в новогодние программы», — отметила Измайлова.

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