В Госдуме рассказали о механизме лишения  доходов от авторских прав

Законопроект, призванный лишить россиян, признанных властями «иноагентами», доходов от авторских прав будет внесен на рассмотрение Госдумы уже 14 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«На данный момент иноагентами признаны 491 человек. Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, ее граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины. Это недопустимо», — написал он.

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По словам Володина, анонсированный им законопроект обяжет «иноагентов» открыть специальные счета, на которые будут поступать средства, положенные им за использование авторских прав и брендов. «Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары», — отметил спикер Госдумы.

Он пояснил, что распоряжаться денежными средствами с такого спецсчета «иноагенты» смогут только после исключения их из соответствующего реестра и утраты этого статуса. При этом Володин добавил, что «по решению суда возможно зачисление средств в бюджет».

«Ставим перед собой задачу — на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении», — написал председатель Госдумы. По его словам, ко второму чтению планируется подготовить дополнительные нормы, которые будут касаться зачисления на спецсчета доходов «иноагентов» от продажи движимого и недвижимого имущества, а также сдачи его в аренду и иных доходов.