Суд назначил экспертизу по иску Кобринского против журналистки «Холода»

Городской суд Санкт-Петербурга 12 ноября назначил новую экспертизу по иску филолога Александра Кобринского о защите чести и достоинства против специальной корреспондентки «Холода» Софьи Вольяновой. Кобринский обратился в суд по поводу текста 2020 года «Блистательный профессор», героини которого обвинили его в домогательствах и принуждении к БДСМ-практикам.

В марте 2022 года Александр Кобринский подал иск о защите чести и достоинства против Высшей школы экономики, сотрудницы ВШЭ Яны Линковой и журналистки Софьи Вольяновой. Он попросил суд признать не соответствующими действительности и порочащими слова о том, что Яна Линкова получила шесть негативных отзывов на Кобринского.

Блистательный профессор Студентки обвиняют петербургского филолога и политика Александра Кобринского в неэтичном поведении и домогательствах Общество 13 минут чтения

«Как рассказала “Холоду” одна из составительниц обращения Яна Линкова, она провела встречу с несколькими студентами, на которой упомянули Летнюю школу по русской литературе. После этого Линкова попросила одну из студенток собрать отзывы участниц Летней школы. Всего она получила семь негативных отзывов; шесть из них описывают случаи недостойного поведения Кобринского по отношению к участницам школы», — сказано в тексте «Блистательный профессор».

Эксперты, к которым обратились Кобринский и ответчики, пришли к разным выводам. В предоставленном истцом заключении ООО «Бюро экспертиз и консультаций» сказано, что в этом фрагменте текста есть негативное утверждение, которое требует проверки. В экспертизе ответчиков, которую делал Институт русского языка имени Виноградова, сказано, что Линкова высказала свое мнение.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Приморский районный суд согласился с экспертизой Института Виноградова и отклонил иск Кобринского. Апелляцию в городском суде Санкт-Петербурга Кобринский также проиграл.

В июне 2024 года кассационный суд отменил решение городского. По мнению вышестоящей инстанции, городской суд должен был назначить экспертизу из-за противоречий в заключениях, которые стороны предоставили суду.

«Ни Кобринский, ни ответчики не рассчитывали, что кассационная инстанция может отменить решение по такому основанию. Я такого практически никогда не встречала. Я думаю, что Кобринский тоже не был готов к такому повороту событий. Он шел в кассацию, оспаривая решение по другим основаниям», — говорит Светлана Кузеванова, медиаюристка, представляющая интересы журналистки Софьи Вольяновой.

12 ноября Санкт-Петербургский городской суд по ходатайству Александра Кобринского назначил новую — судебную — экспертизу фрагмента текста «Холода». Светлана Кузеванова считает, что если эксперт объективно рассмотрит фрагмент текста, он должен заключить, что Яна Линкова высказала свое мнение, а не утверждение.

Первый иск к Софье Вольяновой Кобринский частично выиграл в декабре 2021 года. Тогда суд обязал журналистку выплатить истцу 300 тысяч рублей и опубликовать опровержение в своих соцсетях. При этом суд не признал, что произошло вторжение в частную жизнь Кобринского, незаконное распространение его персональных данных и незаконное использование его изображения.

«С решением суда о том, чтобы считать фразы [из материала «Холода»] диффамационными, мы не согласны. Мы считаем, что не распространяли утверждения, которые порочат Кобринского, — мы дали девушкам возможность высказаться. Больше всего мы удивлены сумме компенсации морального вреда. В среднем по стране эти суммы сильно меньше, от 10 до 25–30 тысяч, максимум до 50 тысяч рублей», — комментировала Светлана Кузеванова первый иск Александра Кобринского.