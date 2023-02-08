В Санкт-Петербурге суд отказал филологу Александру Кобринскому в удовлетворении иска против спецкора «Холода» Софьи Вольяновой

Приморский суд Санкт-Петербурга отказал филологу Александру Кобринскому в удовлетворении иска о защите чести и достоинства против спецкора «Холода» Софьи Вольяновой. Он требовал признать сведения, изложенные в статье «Блистательный профессор», в которой студентки обвиняют Кобринского в домогательствах и неэтичном поведении, не соответствующими действительности.

Александр Кобринский подал в суд на Вольянову и ВШЭ в декабре 2021 года из-за статьи под названием «Блистательный профессор», в которой студентки доктора филологических наук рассказывали о домогательствах с его стороны.

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В иске о защите чести и достоинства Кобринский потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими его сведения, которые рассказала «Холоду» кандидат филологических наук, доцент школы филологии ВШЭ Яна Линкова.

«Она провела встречу с несколькими студентами, на которой упомянули Летнюю школу по русской литературе. После этого Линкова попросила одну из студенток собрать отзывы участниц Летней школы. Всего она получила семь негативных отзывов; шесть из них описывают случаи недостойного поведения Кобринского по отношению к участницам школы», — говорится в статье.

Именно информацию о негативных отзывах Кобринский просил суд признать несоответствующей действительности и наносящей вред его репутации. Также он требовал взыскать с Софьи Вольяновой 30 рублей и просил суд обязать ответчицу опубликовать резолютивную часть судебного решения ее странице в фейсбуке. А с ВШЭ и Яны Линковой Кобринский просил взыскать в общей сложности 250 тысяч рублей.

Спустя месяц после выхода текста Кобринский подавал еще один иск против Вольяновой. Тогда суд признал несколько фраз из публикации порочащими и недостоверными и обязал журналистку заплатить 300 тысяч рублей.

Источник: «Холод»

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