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Общество

Двое из трех россиян так и не осуществили свои детские мечты

08:43 14.11.2024

Более двух третей россиян признались в том, что так и не стали теми, кем мечтали стать в детстве. Таковы, как пишет РИА «Новости», результаты опроса, проведенного HR-холдингом Ventra. Там сообщили, что 69,7% опрошенных заявили, что не работают по профессии своей мечты. 

При этом более половины респондентов — 53,6% — рассказали, что хотя бы раз в жизни разочаровывались в своей профессии, а каждый десятый опрошенный хотел бы сменить сферу профессиональной деятельности.

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В то же время почти половина респондентов заявили, что ощущают полную стабильность в своей работе. При этом треть опрошенных призналась, что раньше чувствовала себя стабильнее в профессиональном плане.

Согласно результатам опроса, 40% россиян не могут уверенно ответить на вопрос о востребованности своей профессии в ближайшие пять лет. В то же время примерно 23% респондентов уверены, что для них работа найдется всегда, а еще 22% — опасаются, что в будущем найти работу им будет сложнее из-за увеличения конкуренции в их сфере деятельности.

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Ранее портал «Профи.ру» провел собственное исследование, в ходе которого у россиян спрашивали, готовы ли они начать жизнь «с нуля» и что им для этого необходимо.

В результате 78% опрошенных россиян заявили, что хотя бы однажды задумывались о начале новой жизни или хотят начать ее прямо сейчас. Как оказалось, среднестатистическому россиянину для этого требуется сумма в полмиллиона рублей. 

Кроме того, четверть опрошенных назвали необходимым условием начала новой жизни смену имиджа, примерно каждый пятый — услуги психолога, а еще около 17% — смену места жительства.

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