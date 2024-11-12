Азию окутал ядовитый смог

Пакистан и Индию окутал густой ядовитый смог, который виден из космоса.

Спутниковые снимки NASA и данные IQ Air показывают, что уровень загрязнения воздуха в этих странах критический. Властям Пакистана пришлось закрыть школы и общественные места, пишет CNN.

На спутниковых снимках NASA Worldview видно густое серое облако, которое покрывает пакистанскую провинцию Пенджаб и тянется на восток в Индию через ее столицу Нью-Дели. Фотографы AFP также опубликовали кадры, сделанные 9 и 10 ноября в пакистанских городах Лахор и Мултан — из-за серого дыма на них еле видны очертания людей и зданий.

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Ежегодно с наступлением холодов в крупных городах Южной Азии ухудшается качество воздуха. Это происходит из-за сжигания фермерами сельскохозяйственных отходов, работ угольных электростанций и выбросов выхлопных газов. Более того, власти этих стран до сих пор не приняли действенные меры для решения проблем с ядовитым смогом.

Власти второго по величине пакистанского города Лахор назвали нынешний сезон «беспрецедентным». Согласно рейтингу IQ Air на 11 ноября, показатель качества воздуха (AQI) там превысил 1200. Опасными для здоровья человека считаются показатели выше 300.

Индекс качества воздуха в некоторых районах Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана с населением 127 миллионов человек, несколько раз за последнюю неделю превышал 1000. Показатель самых опасных для здоровья человека воздушных загрязнителей — микрочастиц PM2.5 — там в 110 раз превысил безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

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В настоящее время больницы и клиники Пакистана переполнены жителями, пострадавшими от последствий загрязнения воздуха. 10 ноября агентство по охране окружающей среды страны заявило о «беспрецедентном росте числа пациентов с легочными и респираторными заболеваниями, аллергией, раздражением глаз и горла» в районах Фейсалабад, Мултан и Гуджранвала, где средние показатели качества воздуха оказались «тревожно опасными».

Из-за сложившейся ситуации местные власти приняли решение временно закрыть школы, государственные учреждения, парки, музеи, зоопарки и исторические места. Новые ограничения также касаются спортивных мероприятий, выставок и обедов в ресторанах на открытом воздухе.

На прошлой неделе чиновники Пенджаба отправили письмо индийскому правительству с просьбой начать диалог по этому вопросу.

По данным ВОЗ, загрязнение окружающего воздуха и воздуха внутри жилых помещений является фактором преждевременной смерти 6,7 млн человек во всем мире. Ученые предупреждают, что климатический кризис только усугубит проблему загрязнения воздуха.