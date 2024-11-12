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Общество

Сына Виталия Милонова избили в школе

22:05 12.11.2024

Одноклассник избил 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщают КП, 78.ru и телеграм-каналы SHOT и «Mash на Мойке», ссылаясь на свои источники и на родителей школьника.

Одноклассник избил сына Милонова во время перемены в одной из школ Петергофа. По данным источников КП и Mash, у школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левой скулы. 

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«Просто мальчики что-то не поделили, ударил его по лицу. Мой сын не шибко отвечает, не любит насилие. Как я поняла, парням велели мальчика (который ударил, прим. «Холода») с физкультуры сопроводить в класс, он взъелся — просто такой вот характер, бывает. Я не поняла из-за чего, мой сын совершенно ни при чем», — сообщила жена Виталия Милонова Ева Либуркина изданию 78.ru.

Жена Милонова сообщила, что сейчас их сын находится дома, он испытывает тошноту и головную боль.

По словам Милонова, одноклассник его сына уже нападал на других детей, но его решили привлечь к ответственности только сейчас: «Сейчас его (одноклассника, прим. «Холода») привлекают к ответственности. Он ко многим детям приставал, вот сейчас оформили».

В разговоре с КП Милонов назвал одноклассника сына «моральным уродом» и выразил надежду, что «негодяя выкинут из школы».

Виталий Милонов был депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России». Он стал известен из-за постоянных нападок на ЛГБТ-сообщество. В 2016 году Милонов перешел в Госдуму. 

Виталий Милонов и Ева Либуркина воспитывают троих дочерей и троих сыновей, из которых два сына и одна дочь — приемные.

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