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Общество

Толпа подростков напала на школьницу и избила ее

10:23 12.11.2024

В Тюмени на территории школы № 9 подростки окружили 15-летнюю девочку и избили ее. Видео с инцидентом подростки распространяют в соцсетях и травят пострадавшую, пишет портал 72.ru.

Нападение на школьницу произошло еще 6 ноября. 15-летняя ученица сидела на скамейке с подругой, когда на нее напала другая школьница. Девочки стали драться. В какой-то момент пострадавшую окружила толпа других школьниц, и подростки по очереди начали ее бить. В ролике слышно, как за кадром кто-то кричит: «Нельзя толпой!»

Мать пострадавшей девочки Кристина Бухарова рассказала, что узнала о нападении на дочь из интернета через два дня после случившегося.

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«Конфликт у них, видимо, сначала произошел словесный. Разбираться моя дочь не захотела. Просто грубыми словами ее послала, вышла из школы, а та ее, видимо, на крылечке школы встретила и налетела. Потом другая», — заявила женщина.

Бухарова отвезла дочь в больницу, где медики диагностировали у пострадавшей травматическую алопецию кожи головы — потерю волос из-за внешней травмы. По словам матери девочки, она также обратилась к руководству школы. У родителей участников драки, в том числе у Бухаровой, взяли объяснительные.

«Ни один из детей, девочек, которые били моего ребенка, никак не признал себя виновным. А в комментариях под постом они еще пишут, что так и надо, так и должно было, еще мало получила <…> Ни один из родителей не посчитал нужным со мной связаться либо как-то извиниться за своих детей», — рассказала женщина. Однако в школе корреспонденту 72.ru заявили, что родители принесли извинения и инцидент был разрешен.

По словам замдиректора школы Галины Осинцевой, между детьми произошла «словесная перебранка». Она добавила, что со всеми учениками школы «были проведены беседы», а их родителей пригласят на собрание, «чтобы не допустить подобных случаев».

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