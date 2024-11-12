Эксперты назвали способы избежать вербовки на войну

Минобороны использует манипуляции, обман и запугивание, чтобы заставить россиян подписывать контракты на войну. Иван Чувиляев, представитель проекта «Идите лесом», который помогает военнослужащим дезертировать, и Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» рассказали «Холоду», как можно защитить себя.

Первое: ведите себя осторожно. Помните, что представители власти — не друзья и не советчики, они действуют не чтобы помочь вам, а чтобы выполнить свои показатели, среди которых — количество подписанных контрактов. Не верьте устным обещаниям представителей власти, сотрудникам военкомата, полиции и призывных пунктов.

«Заключение контракта должно быть добровольным. Если вас принуждают, вы можете обжаловать это в военной прокуратуре», — говорит Кривенко.

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Второе, что важно сделать еще до того, как вы можете столкнуться с давлением: оформите генеральную доверенность на близкого, которому можете доверять (родителя, партнера или друга).

«Если у вас отнимут телефон, человек с доверенностью может советоваться с правозащитниками от вашего имени, принимать решения и писать заявления за вас», — говорит Чувиляев.

Кривенко говорит, что если вы подписали контракт, но не согласны с ним, есть небольшой шанс отменить его, но нужно не выполнять его фактически: не получать оружие, не участвовать в военной подготовке, отказаться от денежного довольствия, обратиться за помощью к правозащитникам, которые помогут составить заявление на отмену контракта и подскажут, как действовать дальше.

Отменить контракт можно в короткий срок, если он подписан в пункте отбора: инструкция о том, как это можно сделать, а также контакты правозащитных организаций, в которым можно обратиться за помощью — в материале «Холода».