Платные расклады Таро захотели запретить

В Госдуме выступили с предложением запретить в России платные расклады карт Таро, по которым можно гадать на будущее. Всех тарологов, которые предлагают свои услуги за деньги, будут считать мошенниками. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал инициатор законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Законопроект предлагает полный запрет на любую рекламу услуг тарологов — соответствующие ресурсы будут блокировать. Кроме того, депутаты назвали предсказание будущего по картам вымыслом, который противоречит семейным ценностям. Парламентарии не объяснили, что именно в практике гадания на Таро идет вразрез с традиционными ценностями.

При этом Свинцов уточнил, что запрет не будет распространяться на бесплатные расклады Таро, когда друг другу гадают близкие или знакомые.

«Это как развлечение, как театр, как сходить в кино, как рассказать анекдот. Это шоу. А если вы из этого хотите сделать бизнес, то это мошенничество», — объяснил послабления депутат.

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Депутат также уверен, что интерес россиян к раскладам Таро пройдет в ближайшее время. Он сравнил интерес к гаданию на картах с интересом к квадроберам, фурри и эмо, которые, по его мнению, уже не так сильно завлекают россиян.

Свинцов анонсировал законопроект о запрете деятельности тарологов еще в октябре. Тогда он предлагал тарологам и нумеролагам получать медицинскую лицензию для того, чтобы оказывать своим клиентам квалифицированную медицинскую помощь. Те, кто не получит соответствующие документы, будут считаться мошенниками, «которых надо посадить».

«Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите. Широкую аудиторию собирать — это мошенничество», — заявлял Свинцов.

Депутат также объяснил, что услуги тарологов в России до сих пор не были запрещены из-за «негативной повестки». Консультации с мистиками помогают россиянам, «потому что доброе слово и кошке приятно», заявил он.