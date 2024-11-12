EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Платные расклады Таро захотели запретить

15:37 12.11.2024

В Госдуме выступили с предложением запретить в России платные расклады карт Таро, по которым можно гадать на будущее. Всех тарологов, которые предлагают свои услуги за деньги, будут считать мошенниками. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал инициатор законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Законопроект предлагает полный запрет на любую рекламу услуг тарологов — соответствующие ресурсы будут блокировать. Кроме того, депутаты назвали предсказание будущего по картам вымыслом, который противоречит семейным ценностям. Парламентарии не объяснили, что именно в практике гадания на Таро идет вразрез с традиционными ценностями.

При этом Свинцов уточнил, что запрет не будет распространяться на бесплатные расклады Таро, когда друг другу гадают близкие или знакомые. 

«Это как развлечение, как театр, как сходить в кино, как рассказать анекдот. Это шоу. А если вы из этого хотите сделать бизнес, то это мошенничество», — объяснил послабления депутат.

Коровник-гейт
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
Интернет и мемы5 минут чтения

Депутат также уверен, что интерес россиян к раскладам Таро пройдет в ближайшее время. Он сравнил интерес к гаданию на картах с интересом к квадроберам, фурри и эмо, которые, по его мнению, уже не так сильно завлекают россиян.

Свинцов анонсировал законопроект о запрете деятельности тарологов еще в октябре. Тогда он предлагал тарологам и нумеролагам получать медицинскую лицензию для того, чтобы оказывать своим клиентам квалифицированную медицинскую помощь. Те, кто не получит соответствующие документы, будут считаться мошенниками, «которых надо посадить».

«Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите. Широкую аудиторию собирать — это мошенничество», — заявлял Свинцов.

Депутат также объяснил, что услуги тарологов в России до сих пор не были запрещены из-за «негативной повестки». Консультации с мистиками помогают россиянам, «потому что доброе слово и кошке приятно», заявил он.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Как смартфон убил клубную фотоимперию
Интернет и мемы
Как смартфон убил клубную фотоимперию
История «Геометрии» — главного поставщика аватарок, которые сегодня вызывают ностальгию и кринж
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.