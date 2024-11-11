Миллионы россиян проверили на способность иметь детей

В России более трех миллионов мужчин и женщин прошли диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Чаще всего через обследование на способность иметь детей проходят женщины, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что способность иметь детей у россиян стали оценивать с начала 2024 года, который был объявлен годом семьи. Особенно тщательно медики проверяют россиян от 18 до 49 лет.

В марте 2024 года председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин пообещал, что в течение года медики проверят репродуктивное здоровье у шести миллионов россиян. По данным Минздрава, на начало ноября эту процедуру прошли более половины запланированного числа.

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В Улан-Удэ молодоженам выдают сертификат на бесплатное медицинское обследование прямо в ЗАГСе, а в Чувашии медицинские бригады оценивают репродуктивное здоровье женщин и мужчин, выезжая «в трудовые коллективы». Медики в Иркутской области ведут агитацию в поликлиниках, а также выезжают в села на мобильных передвижных комплексах с предложениями пройти бесплатную флюорографию и маммографию. По данным «Коммерсанта», пропагандировать поверку фертильности зачастую приходится именно медикам.

В Челябинске женщинам звонят из страховых компаний и предлагают пройти диспансеризацию. По словам жительниц Ростовской области, медики не направляют их на обследование по полису, «потому что не знают, где проводят такие скрининги».

«Во время диспансеризации можно выявить различные заболевания репродуктивной системы на более раннем этапе, а также факторы риска их развития. И затем провести своевременную терапию и профилактику»,— рассказала «Коммерсанту» главный внештатный специалист Минздрава России по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина.

По ее словам, чаще всего во время обследований у женщин диагностируют заболевания молочных желез, патологию шейки матки и воспалительные заболевания органов малого таза. Мужчины в свою очередь часто сталкиваются с инфекционно-воспалительными заболеваниями мужской половой системы (простатит, эпидидимит, уретрит), гормональными нарушениями (гипогонадизм вследствие ожирения и возрастного снижения тестостерона), сосудистыми патологиями (варикоцеле, расширение вен таза) и сексуальными дисфункциями (в частности, эректильными).