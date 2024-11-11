Ребенок получил ожог шеи из-за телефона

В Бурятии ребенок получил ожог шеи из-за возгорания лежащего рядом смартфона. Об этом сообщил телеграм-канал «Еравнинские пожарные».

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября. Мальчик проснулся от сильной боли в шее и стал кричать. Его крики разбудили мать. Войдя в детскую, она увидела, что ее сын держится за шею. Оказалось, что мальчик получил сильный ожог на участке кожи, к которой прилегала цепочка.

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«Спросить, что произошло, было невозможно — ребенок не мог говорить от боли. Только в больнице кошмар обрел очертания», — пишет бурятский паблик. По данным телеканала «Ариг ус», смартфон обжег 16-летнего подростка после того, как полностью зарядился.

Похожий инцидент с ожогом из-за смартфона произошел с подростком в Новгородской области. В марте 2024 года 16-летний подросток поставил его на зарядку и лег спать. Ночью телефон, лежавший у него на кровати, неожиданно воспламенился, из-за чего стала гореть постель. По данным регионального управления следственного комитета, несовершеннолетний получил термический ожог.

Два инцидента с возгоранием смартфона произошли в январе 2024 года. «Московский комсомолец» писал, что 29 января у школьницы в Московской области загорелся телефон, когда она играла в онлайн-игру. Девочка не пострадала, но «напугала одноклассников».

На следующий день в ожоговое отделение Витебской областной больницы поступили женщина с дочерью. По словам спасателей, смартфон женщины заряжался от портативного зарядного устройства, когда неожиданно загорелся. Огонь охватил постельное белье, и женщина с дочерью получили различные ожоги тела.