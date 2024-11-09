СМИ: «Роснефть» собирается поглотить компании «Газпром нефть» и «Лукойл»

Российские власти изучают план слияния крупнейших нефтяных компаний страны в единую корпорацию. Согласно плану, государственная корпорация «Роснефть» поглотит госкомпанию «Газпром нефть» и частную компанию «Лукойл», сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Поглощение «Роснефтью» — это только один из обсуждаемых сценариев, подчеркнули источники. Новая мегакорпорация станет вторым по величине производителем нефти в мире после саудовской Aramco и будет добывать почти в три раза больше нефти, чем американская Exxon Mobil, пишет WSJ.

Объединение активов трех крупнейших российских нефтедобывающих компаний в единую корпорацию под государственным контролем поможет лучше противостоять западным санкциям, а также продавать нефть Индии и Китаю по более высоким ценам, объяснил один из собеседников издания. Созданием компании-госмонополиста Путин мобилизует энергетический сектор экономики на поддержку войны в Украине и усиливает контроль над экономикой, пишет WSJ.

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Все три компании, потенциальные участники сделки, находятся под санкциями США. Сторонники слияния считают, что объединенная корпорация сможет продавать нефть через зарегистрированную в Дубае дочернюю торговую структуру «Лукойла» Litasco.

Встречи и переговоры о слиянии идут между руководителями компаний и правительственными чиновниками последние несколько месяцев, рассказали журналистам источники. По их словам, детали плана способны измениться, а само слияние может в итоге не состояться.

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Против слияния выступают руководители «Роснефти» и «Лукойла» — в том числе из-за предстоящих в случае поглощения выплат компенсаций акционерам частной нефтяной компании, заявили собеседники издания.

Представители «Роснефти» в разговоре с WSJ назвали информацию о будущем поглощении конкурентов ложной. Представители «Лукойла» заявили, что переговоров о слиянии не ведут. «Газпром» и его дочерняя компания комментариев американскому изданию не дали. В администрации президента журналистам сказали, что ничего не знают о подобной сделке.

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