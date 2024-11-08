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Общество

За три дня несколько человек могли попасть под поезд из-за гаджетов

2 минуты чтения 08.11.2024

В Москве и Петербурге 6 и 8 ноября три человека оказались на путях в метро и на железнодорожном переезде. Причиной всех трех инцидентов стало использование пассажирами телефонов и наушников. 

Первый инцидент произошел днем 6 ноября на станции метро «Спортивная» в Санкт-Петербурге. По данным прокуратуры Петербургского метрополитена, пассажир, «засмотревшись в телефон», вышел на ограничительную линию и упал с платформы. Согласно записям камеры видеонаблюдения, в момент падения не было движения поезда. 

Портал 78.ru сообщил, что 37-летнего мужчину госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Мариинской больницы. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы носа, предплечья и бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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«Увидел толпу людей, стал в сторонку отходить, читать сообщения в телефоне, там московские россети, приборы учета, что-то важное ждал, видимо, засмотрелся в телефон и упал. Потерял сознание. Потом полицейский ко мне спустился, попросил резко не подниматься», — рассказал пострадавший.

Еще один инцидент произошел вечером того же дня на железнодорожной станции в Сергиевом-Посаде в Московской области. В тот вечер девушка в наушниках шагнула прямо под состав движущейся электрички. В Московской железной дороге сообщили, что она тоже осталась в живых и «почти не пострадала».

8 ноября на станции метро «Новослободская» в Москве 44-летний мужчина с телефоном в руках шел по платформе, оступился и упал на рельсы. По данным прокуратуры Москвы, пассажир не пострадал. 
Из-за инцидента с падением, на кольцевой линии случился сбой в движении поездов. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что «машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение из-за человека на пути». В столичном Дептрансе сообщили, что его оперативно подняли на платформу.

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