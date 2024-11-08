Avito будет наказывать продавцов за фальшивые скидки

Российская интернет-платформа для объявлений Avito объявила о создании алгоритма, который будет оценивать честность продавцов во время сезонных распродаж. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки – то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн», — рассказал «Ведомостям» директор по продукту «Авито Товаров» Сергей Хакимов.

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Новый сервис будет убирать из раздела с товарами по акции те, у которых меняли цену накануне распродажи, или если цена товара превысит среднюю за последний месяц, объяснили в Avito. Разработка алгоритма обошлась платформе в миллиард рублей.

На сайте Avito в разделе о правилах «Чёрной пятницы» сказано, что во время распродажи пользователи с высоким рейтингом могут выставить размер скидки на свой товар, — в обмен сервис обещает чаще показывать эти объявления и создать для них специальный раздел. Платформа будет заранее показывать продавцам, какие их товары подходят для участия в акции, а какие нет.

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Правила на сайте гласят, что товар могут исключить из распродажи, если повысить его цену после добавления в распродажу, изменить его категорию или регион, если на товаре есть отметка «Цена выше рыночной» или если цена товара превышает его собственную среднюю цену за последние 30 дней.

Почти во всех случаях Avito позволит продавцам вернуть товар в распродажу, если они уменьшат исходную цену. Пользователей предупреждают, что лишь в одном случае им не удастся снова включить свой товар в распродажу: если они отказались продавать с указанной на нем скидкой, и покупатель пожаловался на это.