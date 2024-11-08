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Общество

Администрация поселка не расплатилась с подрядчиком из-за запоя бухгалтера

11:36 08.11.2024

В Якутии глава поселка Чернышевский Артем Ширшов объяснил отсутствие оплаты по контракту со строительным подрядчиком запоем бухгалтера. Об этом оставшаяся без оплаты «Столичная сервисная компания» сообщила в письме заместителю Ширшова Дмитрию Ширинскому. Скриншот письма опубликовал телеграм-канал «Торбозное радио».

Согласно контракту, заключенному в мае 2024 года, «Столичная сервисная компания» должна была построить в поселке в мае 2024 года досуговый центр для пенсионеров и получить за это 7,6 миллиона рублей. 

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К августу работы были выполнены, а необходимые документы оформлены, проверены и отправлены в администрацию Чернышевского. Однако оплата так и не поступила. Тогда Компания-подрядчик написала Шишову три письма по поводу оплаты, но ответа не получила. Попытки связаться с Ширшовым по телефону также успеха не принесли — как говорится в письме его заму, в сентябре глава поселка перестал отвечать на звонки представителей компании, внеся их номера в «черный список».

Тогда руководство компании-подрядчика дозвонились Ширшову с другого телефонного номера и снова спросили о сроках оплаты по контракту. В ответ, как утверждается,  Ширшов заявил, что оплата не произведена потому, что бухгалтер администрации поселка «находится в состоянии алкогольного опьянения», в котором, по словам Ширшова, может оставаться от двух до трех недель.

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