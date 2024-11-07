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Общество

Подрядчика Минобороны России поймали на поставках стране НАТО

15:13 07.11.2024

Владельцы группы компаний «Промет», которая выполняет заказы российских ведомств, в том числе военных, Евгений Петров и Константин Смирнов поставляли сейфы для хранения документов в государственные учреждения Литвы. Об этом сообщает The Insider.

В опубликованном изданием расследовании сказано, что «Промет» регулярно принимает участие в научно-техническом форуме «Армия», который проводит российское Минобороны. На одном из таких форумов группа компаний презентовала огнестойкие ящики для боеприпасов. Ведомство заказывает у «Промета» шкафы, сейфы и производственную мебель. Помимо этого, бизнес сотрудничает с военной прокуратурой, МВД и ФСИН.

В то же время основатель «Промета» Евгений Петров контролирует компанию Promet Safe в Варшаве. У Петрова, помимо российского паспорта, есть также гражданство Польши, а у его партнера Смирнова — Румынии. Это позволяет им также импортировать через литовскую фирму Eurosafe LT, которая принадлежит Петрову, детали из Болгарии. При этом болгарская компания-импортер также контролируется предпринимателями.

В 2017 году Eurosafe LT выиграла около ста тендеров на поставки оборудования для хранения документов в Литве, а за два дня до начала войны в Украине компания заключила договор с батальоном спецопераций литовского Минобороны на поставку сейфов для хранения секретных данных.

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Уже после начала полномасштабного вторжения Eurosafe подписала контракт с медицинской службой литовских военных и совершила сделку с Агентством по оборонным материалам, которое отвечает за закупку оружия и оборудования для литовской армии.

Среди других клиентов компании — Канцелярия правительства, отвечающая за безопасность президента, премьер-министра и иностранных делегаций Служба по защите высокопоставленных лиц, Генпрокуратура и литовский МВД.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал принять срочные меры по оценке рисков. «Дам указание собрать всю информацию. И нужно будет неизбежно менять эту продукцию. Без сомнений, нужно будет вынести эти сейфы. Если [представители компании Eurosafe] имели доступ к помещениям во время установки, то из-за этого возникают всякие риски, связанные с разведкой», — заявил Кащюнас. Он добавил, что необходимо провести дополнительное расследование.

При этом Петров утверждает, что он не в курсе сделок с литовскими военными. По его словам, если такие поставки и были, то весьма незначительные, поэтому руководство компаний их не контролировало.

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